Bluetoothista on tulossa selvästi nykyistä nopeampi langaton tiedonsiirtotekniikka. Nordic Semiconductor on esitellyt uuden Bluetooth High Data Throughput (HDT) -tekniikan toimintaa prototyyppipiireillä. Demossa tiedonsiirto ylsi lähes neljään megabittiin sekunnissa, mikä on lähes kolminkertainen nopeus nykyiseen Bluetooth LE 2M -yhteyteen verrattuna.
Nordicin esittelemä Bluetooth HDT laajentaa vähävirtaisen Bluetooth LE käyttömahdollisuuksia alueelle, jolla on tähän asti usein tarvittu Wi-Fi-yhteyttä. Uusi tekniikka soveltuu erityisesti muutamien tai kymmenien megatavujen tiedonsiirtoon, esimerkiksi älykellojen harjoitustietojen, karttojen, kuvien ja laiteohjelmistopäivitysten siirtämiseen.
Nordic demonstroi tekniikkaa kahdella uudella prototyyppipiirillä, joiden välillä siirrettiin kahden megatavun tiedosto. Nopeimmalla HDT-yhteydellä tiedosto siirtyi noin neljässä sekunnissa, kun Bluetooth LE 2M tarvitsi samaan 12 sekuntia ja LE 1M noin 22 sekuntia. HDT keskimääräinen siirtonopeus oli 3,8 megabittiä sekunnissa ja huippunopeus 3,9 megabittiä sekunnissa.
Nopeuden kasvu perustuu sekä uuteen radiotekniikkaan että pidempiin datapaketteihin. Bluetooth HDT tuo käyttöön viisi uutta fyysisen kerroksen vaihtoehtoa, HDT2, HDT3, HDT4, HDT6 ja HDT7.5. Niissä hyödynnetään aiempaa kehittyneempiä modulaatiomenetelmiä, kuten π/4-QPSK, 8-PSK ja 16-QAM sekä virheenkorjausta. Yhteys pystyy myös vaihtamaan siirtotilaa nopeasti radio-olosuhteiden mukaan.
Pidemmät datapaketit vähentävät tiedonsiirron suhteellista protokollakuormaa. Samalla suurempi nopeus lyhentää radion aktiivista lähetysaikaa, mikä voi pienentää energiankulutusta suuria datamääriä siirrettäessä. Pienten ja lyhyiden viestien siirrossa perinteinen Bluetooth LE säilyy kuitenkin tehokkaampana vaihtoehtona.
Nordicin mukaan HDT voi tehdä erillisen Wi-Fi-radion tarpeettomaksi monissa laitteissa, joissa Bluetoothin nykyinen nopeus ei riitä mutta Wi-Fin suurelle kaistanleveydelle ei ole tarvetta. Mahdollisia käyttökohteita ovat myös pienille näytöille välitettävät kuvat ja videot sekä pakatun videon siirtäminen älypuhelimeen tekoälyanalyysiä varten.
Bluetooth HDT -määrittely on viimeisteltävänä Bluetooth SIG -järjestössä, ja sen odotetaan valmistuvan vielä tämän vuoden aikana. Nordic kehittää jo uutta HDTä tukevaa järjestelmäpiiriä, mutta ei ole vielä kertonut sen julkaisuaikataulua. Tekniikka edellyttää uudenlaista radiolaitteistoa, joten sitä ei voi lisätä nykyisiin Bluetooth-piireihin pelkällä ohjelmistopäivityksellä.
Kuvassa Nordicin aiemman sukupolven nRF52840-järjestelmäpiiri. Uutta Bluetooth HDT -tekniikkaa esiteltiin vielä prototyyppipiireillä.