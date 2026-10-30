Sähköauton akusto voi tulla käyttöikänsä päähän, vaikka suuri osa sen kennoista olisi edelleen hyvässä kunnossa. Nature Energy -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan yksittäisten kennojen epätasainen ikääntyminen voi lyhentää koko akuston laskennallista käyttöikää jopa yli 20 prosenttia.
iinalaisen Dalian Institute of Chemical Physics -tutkimuslaitoksen ja ruotsalaisen Chalmersin teknillisen korkeakoulun johtamassa tutkimuksessa analysoitiin sähköautojen ja -bussien akkuja yli kolmen vuoden ajalta. Mukana oli jopa 300 000 kilometriä ajettuja ajoneuvoja. Henkilöautoissa käytettiin NMC-akkuja ja busseissa LFP-akkuja.
Tutkijat havaitsivat, että kennojen väliset erot kasvavat akuston ikääntyessä. Henkilöautoissa erot pysyivät aluksi pieninä, mutta noin 170 000 kilometrin jälkeen osa kennoista alkoi monissa akustoissa heikentyä muita nopeammin.
Ongelma liittyy kennojen sarjakytkentään. Latauksessa heikentynyt kenno voi saavuttaa suurimman sallitun jännitteensä ennen muita. Purkautuessa puolestaan suuremman sisäisen resistanssin kenno voi rajoittaa koko akuston tehontuottoa.
Tutkimuksen laskelmissa kennojen epätasainen ikääntyminen lyhensi henkilöautojen akustojen käyttöikää 17,7 prosenttia ja sähköbussien 22,8 prosenttia verrattuna kennojen keskimääräiseen potentiaaliseen käyttöikään. Samalla akustojen käytettävissä oleva teho pieneni vastaavasti 12,9 ja 15,1 prosenttia.
Vielä merkittävämpi havainto koski akkujen hyödyntämistä. Henkilöautojen akustoissa jäi laskennallisesti käyttämättä 19,3 prosenttia ja sähköbussien akustoissa 27,1 prosenttia kennojen potentiaalisista energiaresursseista, kun heikoimmat kennot saavuttivat tutkimuksessa käytetyt käyttöiän päättymiskriteerit.
Tutkijoiden mukaan akustojen käyttöikää voitaisiin pidentää kennojen tarkemmalla valikoinnilla, tehokkaammalla tasapainotuksella ja paremmalla lämmönhallinnalla. Tulokset osoittavat, ettei sähköauton akun kuntoa voida arvioida luotettavasti pelkästään kennojen keskimääräisen kunnon perusteella.
Tutkimus on julkaistu Nature Energy -lehdessä.