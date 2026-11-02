Suomalaisen Steady Energyn pienydinvoimalan testit alkavat Helsingin Salmisaaressa keväällä 2027. Varsinaisen ydinpolttoaineen sijaan koelaitoksen reaktoria lämmitetään sähkövastuksilla. Noin kuuden megawatin teholla toimivan koelaitoksen tuottama lämpö syötetään Helenin kaukolämpöverkkoon.
Steady Energy rakentaa koelaitosta Salmisaaren entisen hiilivoimalan tyhjään turbiinihalliin. Rakentaminen on jo käynnissä, ja noin kymmenen metriä korkea koereaktori vastaa rakenteeltaan yhtiön suunnittelemaa kaupallista pienydinreaktoria. Varsinaisen ydinlämpölaitoksen lämpöteho on 50 megawattia.
Koelaitoksen tarkoituksena on testata reaktorin teknisiä järjestelmiä, turvallisuustoimintoja ja käytettävyyttä ennen ensimmäisten kaupallisten laitosten rakentamista. Sähkövastuksilla tuotettu lämpö mahdollistaa laitoksen toiminnan tutkimisen ilman ydinpolttoainetta ja siihen liittyviä ydinteknisiä riskejä. Testit eivät kuitenkaan korvaa varsinaisen ydinreaktorin ydinturvallisuuden osoittamista.
Steady Energyn teknologiajohtajan Hannes Haapalahden mukaan täysikokoisen koelaitoksen rakentaminen on mahdollista reaktorin yksinkertaisen rakenteen ansiosta. Yhtiön tavoitteena on olla valmis aloittamaan ensimmäisen kaupallisen ydinlämpölaitoksen rakentaminen kolmen vuoden sisällä.
Koelaitoksen rakentamista tukee Business Finlandin myöntämä 10,5 miljoonan euron laina, joka kattaa merkittävän osan hankkeen kustannuksista. Testauksella pyritään vähentämään erityisesti ydinvoimalahankkeisiin liittyviä teknisiä ja aikatauluriskejä.
Koelaitoksen käytöstä ja kunnossapidosta vastaa Enersense, joka on sopinut yhteistyöstä Steady Energyn kanssa. Enersense tuntee Salmisaaren voimalaitosympäristön entuudestaan ja on osallistunut myös koelaitoksen rakentamisvaiheeseen muun muassa painelaitteisiin liittyvillä asiantuntijapalveluilla. Yhteistyön arvioidaan jatkuvan vuoteen 2028 tai tarvittavien testien valmistumiseen saakka.
Steady Energyn kehittämässä ratkaisussa varsinaiset ydinlämpölaitokset sijoitetaan maan alle lähelle kaukolämpöverkkoja. Teknologia on tarkoitettu nimenomaan lämmöntuotantoon, ei sähköntuotantoon. Suomessa muun muassa Helsinki, Jyväskylä, Kerava ja Kuopio ovat selvittäneet pienydinvoiman hyödyntämistä kaukolämmössä.