Microchip laajentaa vähävirtaisten PolarFire FPGA -piiriensä käyttöä teollisuusautomaatiossa. Uusi tuki EtherCAT- ja TSN-verkkotekniikoille mahdollistaa tarkasti ajoitetun tiedonsiirron esimerkiksi robottien, liikkeenohjauksen ja teollisuuden automaatiojärjestelmien tarpeisiin.
Reaaliaikaisessa ohjauksessa ratkaisevaa ei ole pelkästään tiedonsiirron nopeus, vaan sen ennustettavuus. Ohjauskomenttien ja mittaustietojen on kuljettava määrätyssä ajassa, jotta esimerkiksi robotin liikkeet voidaan synkronoida tarkasti. EtherCAT ja TSN mahdollistavat tällaisen deterministisen tiedonsiirron Ethernet-verkoissa.
Microchipin uutuudessa Beckhoffin kehittämä EtherCAT-IP tukee 10, 100 ja 1000 megabitin yhteyksiä sekä PolarFire FPGA- että SoC-piireissä. Microchipin oma TSN-ratkaisu puolestaan tuo gigabitin deterministisen Ethernet-yhteyden PolarFire SoC -piireihin IEEE 802.1 -standardien mukaisesti.
Ohjelmoitavan logiikan etuna on mahdollisuus yhdistää verkkoliikenteen käsittely ja sovelluskohtaiset ohjaustoiminnot samalle piirille. FPGA rinnakkaisesti toimiva logiikka soveltuu tehtäviin, joissa vasteaikojen on pysyttävä tarkasti hallinnassa. PolarFire-alusta on suunniteltu myös pientä tehonkulutusta vaativiin sulautettuihin järjestelmiin.
Microchipin mukaan ratkaisu soveltuu erityisesti teollisuusrobotteihin, liikkeenohjaukseen, konenäköjärjestelmiin ja autonomisiin mobiilirobotteihin. PolarFire-piirien haihtumaton arkkitehtuuri mahdollistaa välittömän käynnistymisen, ja tietoturvaominaisuuksiin kuuluvat suojattu käynnistys sekä manipuloinnin estoon tarkoitetut toiminnot.
EtherCAT- ja TSN-toteutuksia tuetaan Microchipin Libero SoC -suunnitteluympäristössä. Kehittäjille on tarjolla valmiita IP-lohkoja, referenssisuunnitelmia sekä evaluointilaitteistoja.