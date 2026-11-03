Mikroe on esitellyt uuden LTE Cat.1 10 Click -laajennuskortin, jolla sulautettuihin järjestelmiin voidaan lisätä 4G-yhteys. LTE Cat 1bis -tekniikan ansiosta tiedonsiirto onnistuu yhdellä vastaanottoantennilla jopa 10 megabitin sekuntinopeudella.
Kortti perustuu Trasnan ADAM-R11001D-modeemimoduuliin, joka tukee 10 megabitin latausnopeutta ja 5 megabitin lähetysnopeutta. Nopeus riittää esimerkiksi ajoneuvojen paikannukseen, etävalvontaan, älykkäisiin mittareihin ja muihin IoT-sovelluksiin, joissa siirretään enemmän dataa kuin perinteisissä vähävirtaisissa anturiverkoissa.
LTE Cat 1bis -tekniikan keskeinen etu on yhden vastaanottoantennin käyttö. Perinteinen Cast 1 -luokan LTE-yhteys tarvitsee kaksi vastaanottoantennia, mikä kasvattaa laitteen kokoa ja monimutkaistaa antennisuunnittelua. Cat 1bis toimii olemassa olevissa LTE-verkoissa ilman erillistä verkkoinfrastruktuuria.
ADAM-R11001D tukee PSM-, eDRX- ja cDRX-virransäästötoimintoja, joilla energiankulutusta voidaan vähentää tiedonsiirtojen välillä. Moduuli sisältää TCP/IP-verkkopinon sekä tuen muun muassa MQTT-, HTTP- ja HTTPS-protokollille. Tietoturvaominaisuuksiin kuuluvat TLS- ja DTLS-salaus, turvallinen käynnistys ja langattomat ohjelmistopäivitykset.
Normaaliin tapaan Click-lisäkortti liitetään isäntäjärjestelmään mikroBUS-väylän kautta. Tiedonsiirto mikro-ohjaimen kanssa tapahtuu UART-liitännällä. Kortissa on lisäksi USB-C-liitäntä, SIM-korttipaikka ja SMA-liitin ulkoiselle antennille. Logiikkajännitteeksi voidaan valita 3,3 tai 5 volttia.
Varsinainen LTE-moduuli on kooltaan 18 × 18 millimetriä ja kehityskortti 57,15 × 25,4 millimetriä. Kortti tukee MikroEmikroSDK-ohjelmistokirjastoja ja ClickID-tunnistusta, jonka avulla yhteensopiva isäntäjärjestelmä tunnistaa liitetyn kortin automaattisesti.
LTE-lisäkortin hinta on 95 dollaria.