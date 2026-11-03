Muistipiirien kallistuminen näkyy nyt rajusti myös Raspberry Pin hinnoissa. Yhtiö nostaa 16 gigatavun Raspberry Pi 5 -korttitietokoneen hintaa peräti 80 dollarilla. Uusi hinta on 385 dollaria, mikä tarkoittaa yli 26 prosentin korotusta yhdellä kertaa.
Raspberry Pin perustaja Eben Upton kertoo yhtiön blogissa, että muistipiirien hinnat ovat nousseet voimakkaasti kahden viime vuoden aikana. Yhtiö on jo aiemmin joutunut korottamaan joidenkin tuotteidensa hintoja, mutta nyt erityisesti 16 gigatavun DRAM-muistien saatavuus on muodostunut ongelmaksi.
Myös teollisuuskäyttöön tarkoitetun Raspberry Pi Compute Module 5:n 16 gigatavun versioiden hinnat nousevat 40 dollarilla. Eben Uptonin mukaan yhtiö on pyrkinyt hillitsemään kustannuksia muun muassa hyväksymällä vaihtoehtoisia komponentteja tuotantoon. Suurimmilla muistimäärillä varustetuissa malleissa vaihtoehtoisia DRAM-toimittajia ei kuitenkaan ole riittävästi. Tilannetta vaikeuttavat myös muiden komponenttien saatavuusongelmat.
Hinnankorotukset eivät koske koko mallistoa. Esimerkiksi 16 gigatavun muistilla varustetun Raspberry Pi 500+ -näppäimistötietokoneen hinta pysyy ennallaan.
Raspberry Pi kehottaa asiakkaitaan arvioimaan tarkasti tarvitsemansa muistimäärän. Pienemmällä muistilla varustettu malli, vanhempi Raspberry Pi tai sovelluksen muistinkäytön optimointi voi auttaa pitämään kustannukset kurissa. Teollisuusasiakkaille yhtiö tarjoaa myös neuvontaa muistinkäytön optimointiin.
Upton pitää muistimarkkinoiden vaikeaa tilannetta väliaikaisena. Raspberry Pi aikoo hänen mukaansa perua hinnankorotuksia, kun muistipiirien hinnat jälleen laskevat.