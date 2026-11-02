Linux-ytimen kehitystahti on noussut ennätykselliseksi. Sunnuntaina julkaistun Linux 7.4 ensimmäisen testiversion kehitykseen sisältyi lähes 20 000 muutosta. Samalla Linuxin lähdekoodin koko lähestyy jo 42 miljoonaa riviä. Kasvua vauhdittaa myös tekoäly, jonka avulla löydetään ja korjataan yhä enemmän ohjelmistovirheitä.
Linuxin kehittäjä Linus Torvalds julkaisi Linux 7.4-rc1-version eilen 1. marraskuuta. Kernel.org-sivustolla julkaistu versio päättää kaksiviikkoisen kehitysjakson, jonka aikana uudet ominaisuudet ja muutokset yhdistettiin seuraavaan Linux-ytimeen. Seuraavaksi alkaa testaus- ja vakautusvaihe ennen lopullista julkaisua.
Kehitysjaksolla Linux-ytimeen tehtiin lähes 20 000 Git-committia eli versionhallintaan kirjattua muutosta. Torvaldsin mukaan tavallinen määrä on noin 15 000. Linux 7.4 kehitysjakso oli siten muutosten määrällä mitattuna historian vilkkain.
Myös lähdekoodin koko kasvaa nopeasti. Linux 7.3 oli hieman yli 41 miljoonaa riviä, mutta uuden version kehitysvaiheessa määrä nousi jo noin 41,6 miljoonaan. Tästä varsinaista ohjelmakoodia on noin 31,4 miljoonaa riviä. Loput koostuvat kommenteista ja tyhjistä riveistä. Varsinaisen koodin määrä kasvoi yhden kehitysjakson aikana noin 455 000 rivillä.
Torvaldsin mukaan poikkeuksellisen suuren muutosmäärän taustalla on erityisesti tekoälyn lisääntynyt käyttö. Tekoälytyökaluilla löydetään Linux-ytimestä virheitä, ja niiden avulla ehdotetaan myös korjauksia. Torvalds pitää myönteisenä sitä, että nämä korjaukset saadaan mukaan varsinaiseen kehitysvaiheeseen eikä vasta myöhemmin testauksen aikana.
Koodimäärän kasvu ei kuitenkaan johdu pelkästään uusista ominaisuuksista. Torvalds huomautti, että huomattava osa Linux 7.4:n muutosten kokonaiskoosta liittyy AMD-grafiikkapiirien laitteistorekisterien määrittelyihin. Niiden sisältämät rekisteriosoitteet muodostavat peräti kolmanneksen muutosten koosta.
Linux 7.4:stä odotetaan myös mahdollista seuraavaa pitkäaikaisesti tuettua LTS-versiota. Tämä saattaa osaltaan selittää kehittäjien kiirettä saada muutoksensa mukaan juuri tähän julkaisuun. Linuxin kehitys jatkuu nyt viikoittaisilla testiversioilla, joissa keskitytään uusien ominaisuuksien sijaan virheiden korjaamiseen ja vakauden parantamiseen.