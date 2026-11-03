Bosch aikoo laajentaa puolijohteiden sopimusvalmistusta ja kasvattaa siruliiketoimintansa viiteen miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö perustaa puolijohteille oman divisioonan vuoden 2028 alussa ja hakee uusia asiakkaita erityisesti robotiikasta ja teollisuusautomaatiosta.
Boschin puolijohdeliiketoiminta on tähän asti ollut osa Mobility Electronics -divisioonaa, joka vastaa myös autojen ohjauselektroniikasta ja tehoelektroniikasta. Vuoden 2028 alussa puolijohteet siirretään uuteen Semiconductors-divisioonaan, joka jatkaa osana Bosch Mobility -liiketoimintaa.
Organisaatiouudistuksen tavoitteena on vastata paremmin puolijohdemarkkinoiden asiakkaiden tarpeisiin. Samalla Bosch aikoo avata valmistuskapasiteettiaan nykyistä laajemmin ulkopuolisille kumppaneille ja kasvattaa sopimusvalmistusta eli foundry-liiketoimintaa.
Bosch on jo vahva puolijohdetoimittaja autoteollisuudessa, mutta yhtiö näkee uusia kasvumahdollisuuksia erityisesti robotiikassa. Sen puolijohteita käytetään jo humanoidirobottien ohjauksessa, ja tarkkojen anturien merkityksen odotetaan kasvavan älykkäissä robottijärjestelmissä. Bosch toimittaa anturitekniikkaa esimerkiksi robotti-imureihin ja humanoidirobotteihin.
– Vahvuuksiamme ovat MEMS-antureiden markkina- ja teknologiajohtajuus sekä puolijohteiden integrointi järjestelmiimme. Tämä koskee erityisesti piikarbidipuolijohteita ja sovelluskohtaisia ASIC-piirejä, sanoo Boschin puolijohdeliiketoiminnasta vastaava Erik Rein.
Boschilla on maailmanlaajuisesti noin 40 puolijohteiden tutkimukseen, kehitykseen ja valmistukseen liittyvää toimipaikkaa. Yhtiö on investoinut viime vuosina noin kolme miljardia euroa Dresdenin ja Reutlingenin kiekkotehtaisiin Saksassa. Kalifornian Rosevillessä se käyttää noin kaksi miljardia dollaria tehtaan varustamiseen piikarbidipuolijohteiden valmistusta varten.
Lisäksi Bosch aikoo laajentaa Malesian Penangissa sijaitsevaa testauskeskustaan ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Yhtiö omistaa myös kymmenen prosenttia Dresdeniin rakennettavasta European Semiconductor Manufacturing Companyn (ESMC) puolijohdetehtaasta.
Boschin mukaan puolijohteiden kysyntää kasvattavat robotiikan ja teollisuusautomaation lisäksi tekoälyn datakeskukset. Yhtiö viittaa arvioihin, joiden mukaan robotiikka ja teollisuusautomaatio kaksinkertaistavat Euroopan puolijohdekysynnän vuoteen 2040 mennessä. Bosch pyrkii hyödyntämään tätä kasvua sekä omilla puolijohdetuotteillaan että laajentamalla valmistuspalvelujaan.