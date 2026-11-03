Norjalainen Nordic Semiconductor tuo Wi-Fi-yhteydet ja tekoälyn myös pieniin paristokäyttöisiin IoT-laitteisiin. Uuden nRF71-piirisarjan valmiustilan tehonkulutus on jopa 20 kertaa pienempi kuin yhtiön nykyisissä Wi-Fi-piireissä. Samalle sirulle on integroitu myös Bluetooth LE ja Thread, joten erillisiä radiopiirejä ei tarvita.
Wi-Fi on perinteisesti ollut hankala vaihtoehto pienille paristokäyttöisille laitteille suuren tehonkulutuksensa vuoksi. Nordic pyrkii muuttamaan tilanteen nRF71-sarjallaan, jossa Wi-Fi-radio ja vähävirtaisiin IoT-sovelluksiin kehitetty moniprotokollaradio toimivat samalla järjestelmäpiirillä.
Piirissä on kaksi toisistaan riippumatonta radiota. Toinen huolehtii Wi-Fi-yhteydestä ja toinen Bluetooth LE- ja Thread-liikenteestä. Radiot voivat vastaanottaa samanaikaisesti, joten laite voi ylläpitää Wi-Fi-yhteyttä pilveen ja kuunnella samalla paikallisen verkon liikennettä. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi Matter-älykotilaitteissa ja yhdyskäytävissä.
Nordic esittelee aluksi kaksi piiriä. nRF7120 tukee kaksitaajuuksista Wi-Fi 6 -yhteyttä, kun taas nRF7120E tuo mukaan kolmitaajuuksisen Wi-Fi 6E:n sekä tekoälylaskentaa nopeuttavan Axon NPU -kiihdyttimen. Molemmissa on neljä megatavua haihtumatonta muistia ja megatavu sovellusten käytettävissä olevaa RAM-muistia.
Axon-kiihdytin suorittaa koneoppimismalleja 10–17 kertaa nopeammin kuin piirin 256 megahertsin Arm Cortex-M33 -prosessori yksinään. Tämä mahdollistaa esimerkiksi avainsanojen tunnistamisen, poikkeamien havaitsemisen ja kuvien luokittelun suoraan laitteessa ilman erillistä tekoälyprosessoria. Pieniä tekoälymalleja voidaan ajaa myös pelkällä prosessorilla Nordicin Neuton-ohjelmiston avulla.
Nordicin mukaan uusi piirisarja soveltuu esimerkiksi älylukkoihin, turvajärjestelmiin, puettaviin laitteisiin ja teollisuuden langattomiin antureihin. Yhtiön tavoitteena on mahdollistaa älykkäät Wi-Fi-laitteet, jotka toimivat paristolla jopa vuosia.
NRF71-sarjan ensimmäisiä näytteitä toimitetaan parhaillaan valituille asiakkaille. Nordic esittelee uudet piirit ja niihin perustuvan moduulin ensi viikolla Münchenin Electronica-messuilla.