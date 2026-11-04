Nokia on saanut vuoden 2026 DIMECC Prize -palkinnon pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehitysyhteistyöstään. Yksi keskeisistä hankkeista on teollisuuden digitaalisten kaksosten kehittäminen, jossa yhdistetään tekoälyä, 5G-verkkoja ja 360 asteen kuvantamista.
DIMECC myönsi Nokialle vuosittaisen palkintonsa tunnustuksena yhtiön aktiivisesta osallistumisesta suomalaisiin innovaatioekosysteemeihin ja yhteisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin.
Yksi yhteistyön painopisteistä on Digital Twins in Action -hanke, joka kuuluu Nokian Industrial Metaverse LEAD -ohjelmaan Business Finlandin Veturi-aloitteessa. Hankkeessa kehitetään teollisuuden digitaalisia kaksosia yhdistämällä tekoälyä, 4G- ja 5G-yhteyksiä, 360 asteen kuvantamista sekä standardoitua tiedonvaihtoa.
Digitaalisilla kaksosilla tarkoitetaan fyysisistä laitteista, tuotantoprosesseista tai kokonaisista teollisuusympäristöistä muodostettuja virtuaalisia malleja. Niiden avulla voidaan esimerkiksi seurata tuotannon toimintaa, analysoida kerättyä dataa ja simuloida muutoksia ennen niiden toteuttamista todellisessa ympäristössä.
Nokia on mukana myös MAKE in Finland- ja Metaverse Finland -ekosysteemeissä, joissa yritykset ja tutkimusorganisaatiot kehittävät yhdessä teollisuuden uusia teknologioita ja toimintamalleja.
– Merkittävimmät innovaatiot syntyvät harvoin yksin. Ne syntyvät yhdistämällä toisiaan täydentävää osaamista, testaamalla ideoita todellisissa ympäristöissä ja rakentamalla yhteisiä perustuksia, joita niiden skaalaaminen edellyttää, sanoi palkinnon vastaanottanut Nokian multimediateknologioista vastaava johtaja Ville-Veikko Mattila.
Palkinto luovutettiin 3. marraskuuta Helsingissä DIMECCin ja KONEen järjestämässä Elevating the Future with AI -seminaarissa.
DIMECC Prize on jaettu vuosittain vuodesta 2009 lähtien. Viime vuonna palkinnon sai Wärtsilä. Kiertopalkintona toimii Konecranesin lahjoittama messinkinen, räjähdyssuojattu nosturin kantopyörä.
Kuva: DIMECC. Nokian multimediateknologioista vastaava johtaja Ville-Veikko Mattila vastaanotti DIMECC Prizen DIMECCin toimitusjohtaja Eja Tuomiselta ja projektitoimiston päällikkö Seppo Tikkaselta.