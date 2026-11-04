Italialainen SECO lupaa yksinkertaistaa tekoälymallien käyttöönottoa teollisuuden reunalaskentalaitteissa. Uuden Clea 2.0 -ohjelmiston avulla valmiiksi määritetyt tekoälysovellukset voidaan jakaa eri valmistajien laitteisiin yhdellä klikkauksella. Samalla tekoälyagentit tulevat mukaan laitteiden keskitettyyn hallintaan.
Tekoälymallien vieminen kehitysympäristöstä teollisuuden laitteisiin on usein monimutkainen prosessi. Eri prosessoriarkkitehtuurit, käyttöjärjestelmät ja laitekohtaiset asetukset edellyttävät erillistä integrointia. SECO pyrkii ratkaisemaan ongelman Clea 2.0 Agentic Framework -ohjelmistollaan, joka tarjoaa yhteisen ympäristön sovellusten jakeluun ja hallintaan.
Yhden klikkauksen lupaus koskee sovelluksia, joiden alkuasetukset on jo tehty. Kun tekoälymalli tai sovellus on valmisteltu käyttöönottoa varten ja kohdelaitteet liitetty hallintaympäristöön, se voidaan jakaa tuettuihin laitteisiin keskitetysti. Clea tukee SECO omien laitteiden lisäksi muiden valmistajien laitteistoja.
Uutta on myös tekoälyagenttien hyödyntäminen laitejoukkojen hallinnassa. Clea 2.0 sisältää MCP-protokollaa (Model Context Protocol) tukevan palvelimen, jonka avulla tekoälyagentit voivat muuttaa luonnollisella kielellä annettuja ohjeita useita laitteita koskeviksi hallintatoimenpiteiksi.
Agentit toimivat käyttäjän käyttöoikeuksien puitteissa, ja niiden suorittamat toimenpiteet tallennetaan jäljitettävyyttä varten. Hallintaympäristö tukee myös rooli- ja attribuuttipohjaista käyttöoikeuksien hallintaa sekä eri asiakkaiden ympäristöjen eristämistä toisistaan.
Clea 2.0 on suunnattu muun muassa konenäköön perustuvaan laadunvalvontaan, ennakoivaan kunnossapitoon, robotiikkaan ja teollisuuden tekoälyavustajiin. Alusta tarjoaa myös mahdollisuuden rakentaa asiakaskohtaisia hallintanäkymiä ja ohjelmistopalveluja.
SECO ei täsmennä tiedotteessaan, missä määrin ohjelmisto automatisoi tekoälymallien sovittamisen erilaisille prosessoriarkkitehtuureille ja tekoälykiihdyttimille. Laitteistoriippumattomuus tarkoittaa siten ainakin yhteistä jakelu- ja hallintaympäristöä, mutta ei välttämättä sitä, että sama tekoälymalli toimisi sellaisenaan kaikissa laitteissa.
Clea 2.0:n ennakkokäyttöön voi nyt rekisteröityä. Ohjelmiston käyttö on maksutonta 30. huhtikuuta 2027 saakka. Lisätietoja täällä.