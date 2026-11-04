STMicroelectronics uudistaa STM32-mikro-ohjainperheensä strategiaa yhdistämällä teollisuuden, autoelektroniikan ja robotiikan ratkaisuja yhteiselle alustalle. Tavoitteena on, että samoja prosessoriarkkitehtuureja, ohjelmistoja ja kehitystyökaluja voidaan hyödyntää eri sovellusalueilla. Uudistuksen näkyvin osa on STM32A-perhe, joka tuo alustaan autojen ja muiden turvallisuuskriittisten järjestelmien vaatimukset.

Norjalainen Nordic Semiconductor tuo Wi-Fi-yhteydet ja tekoälyn myös pieniin paristokäyttöisiin IoT-laitteisiin. Uuden nRF71-piirisarjan valmiustilan tehonkulutus on jopa 20 kertaa pienempi kuin yhtiön nykyisissä Wi-Fi-piireissä. Samalle sirulle on integroitu myös Bluetooth LE ja Thread, joten erillisiä radiopiirejä ei tarvita.

Bosch aikoo laajentaa puolijohteiden sopimusvalmistusta ja kasvattaa siruliiketoimintansa viiteen miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö perustaa puolijohteille oman divisioonan vuoden 2028 alussa ja hakee uusia asiakkaita erityisesti robotiikasta ja teollisuusautomaatiosta.

Muistipiirien kallistuminen näkyy nyt rajusti myös Raspberry Pin hinnoissa. Yhtiö nostaa 16 gigatavun Raspberry Pi 5 -korttitietokoneen hintaa peräti 80 dollarilla. Uusi hinta on 385 dollaria, mikä tarkoittaa yli 26 prosentin korotusta yhdellä kertaa.

Tampereen yliopisto ja suomalainen puolijohdeyritys SemiQon kehittävät yhdessä taiwanilaisten kumppanien kanssa uudenlaista hafnium-pohjaista muistiteknologiaa. Tavoitteena on vähentää tekoälypiirien ja datakeskusten energiankulutusta tuomalla muisti ja laskenta nykyistä lähemmäksi toisiaan. Kolmivuotinen hanke on saanut 3,1 miljoonan euron rahoituksen.

Mikroe on esitellyt uuden LTE Cat.1 10 Click -laajennuskortin, jolla sulautettuihin järjestelmiin voidaan lisätä 4G-yhteys. LTE Cat 1bis -tekniikan ansiosta tiedonsiirto onnistuu yhdellä vastaanottoantennilla jopa 10 megabitin sekuntinopeudella.

Linux-ytimen kehitystahti on noussut ennätykselliseksi. Sunnuntaina julkaistun Linux 7.4 ensimmäisen testiversion kehitykseen sisältyi lähes 20 000 muutosta. Samalla Linuxin lähdekoodin koko lähestyy jo 42 miljoonaa riviä. Kasvua vauhdittaa myös tekoäly, jonka avulla löydetään ja korjataan yhä enemmän ohjelmistovirheitä.

Microchip laajentaa vähävirtaisten PolarFire FPGA -piiriensä käyttöä teollisuusautomaatiossa. Uusi tuki EtherCAT- ja TSN-verkkotekniikoille mahdollistaa tarkasti ajoitetun tiedonsiirron esimerkiksi robottien, liikkeenohjauksen ja teollisuuden automaatiojärjestelmien tarpeisiin.

Vaisala on valittu vuoden kasvuyrittäjäksi EY Entrepreneur Of The Year -kilpailussa. Vuoden startupiksi tuomaristo valitsi helsinkiläisen jalkinealan yritys VIBAe Oy:n, ja vuoden perheyrityksen tittelin voitti loimaalainen teollisuusautomaatioyritys Pemamek Oy.

Suomalaisen Steady Energyn pienydinvoimalan testit alkavat Helsingin Salmisaaressa keväällä 2027. Varsinaisen ydinpolttoaineen sijaan koelaitoksen reaktoria lämmitetään sähkövastuksilla. Noin kuuden megawatin teholla toimivan koelaitoksen tuottama lämpö syötetään Helenin kaukolämpöverkkoon.

Kyberhyökkäykset nopeutuvat tekoälyn avulla niin paljon, ettei ihminen enää välttämättä ehdi reagoida niihin ajoissa. Fortinetin tietoturvatutkija Hossein Jazin mukaan puolustuksen on siirryttävä kohti autonomisia tekoälyagentteja, jotka pystyvät tunnistamaan ja torjumaan hyökkäyksiä koneellisella nopeudella.

Bluetoothista on tulossa selvästi nykyistä nopeampi langaton tiedonsiirtotekniikka. Nordic Semiconductor on esitellyt uuden Bluetooth High Data Throughput (HDT) -tekniikan toimintaa prototyyppipiireillä. Demossa tiedonsiirto ylsi lähes neljään megabittiin sekunnissa, mikä on lähes kolminkertainen nopeus nykyiseen Bluetooth LE 2M -yhteyteen verrattuna.

Sähköauton akusto voi tulla käyttöikänsä päähän, vaikka suuri osa sen kennoista olisi edelleen hyvässä kunnossa. Nature Energy -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan yksittäisten kennojen epätasainen ikääntyminen voi lyhentää koko akuston laskennallista käyttöikää jopa yli 20 prosenttia.

Pickering Interfaces on julkaissut ohjelmiston, joka tuo PXI- ja PXIe-testilaitteiden ohjauksen verkon yli. Uusi Remote Gateway mahdollistaa mittausjärjestelmien käytön eri käyttöjärjestelmistä ja ohjelmointikielistä ilman, että olemassa olevia laitteistoja tai ajureita tarvitsee vaihtaa.

Venäläinen sota-alus liikkuu Itämerellä kahden kauppa-aluksen mukana. Sota-alus on sulkenut AIS-paikannuslähettimensä, joten se ei näy tavanomaisissa alusten seurantapalveluissa. Suomalaisen Iceyen tutkasatelliiteilta alus ei kuitenkaan pääse piiloon. Ne havaitsevat alukset vuorokaudenajasta ja pilvipeitteestä riippumatta.

Oskilloskoopin asetusten etsiminen valikoista ja mittausautomaatioiden ohjelmointi voivat pian jäädä historiaan. Rohde & Schwarz on esitellyt MXO AI Connect -ohjelmiston, jonka avulla insinööri voi ohjata oskilloskooppia luonnollisella kielellä tekoälyavustajan kautta.

STMicroelectronics on esitellyt neljä uutta MEMS-yhdistelmäanturia, jotka yhdistävät kiihtyvyyden ja kulmanopeuden mittauksen samaan piiriin. Anturit on tarkoitettu sekä aktiivisiin että passiivisiin turvajärjestelmiin, ja ne ovat ensimmäiset laajalle automarkkinalle tuodut tuotteet ST:n ostamasta NXP:n anturiliiketoiminnasta.

Murata on aloittanut maailman pienimmäksi ilmoittamansa kytkimellisen RF-koaksiaaliliittimen massatuotannon. Uusi SWL-sarja vie piirilevyltä vain yhden neliömillimetrin tilaa ja mahdollistaa jopa 60 prosenttia pienemmän RF-mittausalueen kuin yhtiön aiemmat ratkaisut.

Unikie ja Bittium ovat yhdistäneet autonomiset droonit taktiseen tiedonsiirtoverkkoon. Oulussa järjestettävässä Nato-demonstraatiossa esitellään, miten itsenäisesti toimivat miehittämättömät ilma-alukset voidaan liittää osaksi sotilaallista tilannekuvaa ja johtamista.

Suomalainen teknologiayhtiö Unikie on osoittanut yhdessä Volkswagenin ja Deutsche Telekomin kanssa, että autoja voidaan siirtää automaattisesti myös vilkkaassa satamaliikenteessä. Saksassa toteutettu yli kaksivuotinen hanke vie kuljettajatonta ajoneuvologistiikkaa askeleen lähemmäksi kaupallista käyttöä.