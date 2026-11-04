STMicroelectronics uudistaa STM32-mikro-ohjainperheensä strategiaa yhdistämällä teollisuuden, autoelektroniikan ja robotiikan ratkaisuja yhteiselle alustalle. Tavoitteena on, että samoja prosessoriarkkitehtuureja, ohjelmistoja ja kehitystyökaluja voidaan hyödyntää eri sovellusalueilla. Uudistuksen näkyvin osa on STM32A-perhe, joka tuo alustaan autojen ja muiden turvallisuuskriittisten järjestelmien vaatimukset.
ST mukaan teollisuuden ja autoteollisuuden tekniset tarpeet ovat lähentyneet toisiaan. Molemmissa tarvitaan reaaliaikaista ohjausta, tietoturvaa, toiminnallista turvallisuutta, liitettävyyttä ja yhä useammin myös tekoälyn käsittelyä paikallisesti.
Yhteisen alustan tarkoituksena on vähentää päällekkäistä kehitystyötä. Valmistajat voivat hyödyntää aiemmin kehitettyjä ohjelmistoja ja IP-lohkoja uusissa tuotteissa, vaikka sovellusalue vaihtuu teollisuusautomaatiosta autoelektroniikkaan tai robotiikkaan.
– Sulautettujen järjestelmien kehittämisen ei pitäisi edellyttää aloittamista alusta jokaisen uuden tuotteen kohdalla. Ala tarvitsee vähemmän pirstaloitumista ja enemmän ohjelmistojen uudelleenkäyttöä, sanoo ST mikro-ohjaimista vastaavan liiketoimintaryhmän johtaja Remi El-Ouazzane.
Strategian perustana ovat Arm Cortex-M -prosessoriytimet, yhteinen STM32Cube-kehitysympäristö sekä eri tuoteperheissä hyödynnettävät valmistusteknologiat. Näihin kuuluvat ST 40 nanometrin sulautetun flash-muistin prosessi ja 18 nanometrin FD-SOI-teknologia vaiheenvaihtomuistilla sekä TSMC sulautetun haihtumattoman muistin teknologiat.
ST kertoo myös syventävänsä yhteistyötään Armin kanssa. Yhtiö on keskeisessä roolissa tulevien Cortex-M-prosessoriydinten määrittelyssä. Tavoitteena on kehittää mikro-ohjainarkkitehtuuria erityisesti fyysisen tekoälyn tarpeisiin, joissa järjestelmien on havainnoitava ympäristöään ja ohjattava laitteita reaaliajassa.
Uuden strategian konkreettisin tuotejulkistus on STM32A-perhe. Sen STM32A4-piirit on tarkoitettu autojen paikallisiin ohjaussolmuihin, STM32A5 vaativampiin turvallisuuskriittisiin sovelluksiin ja STM32A9 useiden toimintojen reaaliaikaiseen ohjaukseen. STM32A9 tukee muun muassa Ethernet-yhteyksiä ja determinististä tiedonsiirtoa, joita tarvitaan autojen uusissa vyöhykepohjaisissa sähköarkkitehtuureissa.
STM32A5-perhettä ST tarjoaa myös teollisuusautomaatioon, robotiikkaan ja energiajärjestelmiin. Tämä havainnollistaa uuden strategian keskeistä ajatusta: sama mikro-ohjainalusta voi palvella useita markkinoita, vaikka niiden turvallisuus- ja hyväksyntävaatimukset poikkeavat toisistaan.
Ensimmäisistä STM32A4-, STM32A5- ja STM32A9-piireistä toimitetaan jo näytteitä asiakkaille. Laajempi saatavuus alkaa vuoden 2027 aikana.