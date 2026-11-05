Varjon lasit armeijan dronetorjunnan koulutukseen

Puolustusvoimat alkaa hyödyntää suomalaisen Varjon virtuaalilaseja lennokkien torjunnan koulutuksessa. Yhteisessä pilotissa sotilaat harjoittelevat droonien havaitsemista ja torjumista virtuaaliympäristössä. Varjon XR-4-lasien kuvatarkkuus riittää jopa pienten FPV-lennokkien tunnistamiseen realistisilta kohtaamisetäisyyksiltä.

Puolustusvoimien innovaatioyksikkö ja Varjo ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on kehittää virtuaalisia koulutusratkaisuja lennokintorjuntaan. Yhteistyön valmistelu käynnistyi helmikuussa 2026, ja pilottia toteutetaan yhdessä Puolustusvoimien joukko-osaston kanssa.

Ukrainan sota on osoittanut, kuinka merkittäväksi uhaksi pienet FPV-lennokit ja vaanivat aseet ovat nousseet nykyaikaisella taistelukentällä. Sotilaiden on kyettävä havaitsemaan nopeasti lähestyvät lennokit ja toimimaan niiden muodostaman uhan alla. Perinteinen koulutus vaatii kuitenkin lennokkeja, ampumatarvikkeita ja sopivia harjoitusalueita.

Varjon XR-4-sarjan virtuaalilasit mahdollistavat uhkatilanteiden harjoittelun ilman oikeita lennokkeja. Yhtiön mukaan lasien visuaalinen tarkkuus riittää jopa viiden tuuman FPV-lennokin esittämiseen realistisella kohtaamisetäisyydellä. Tämä on olennaista, sillä pienet ja nopeasti liikkuvat lennokit ovat vaikeita havaita ajoissa.

Virtuaalikoulutuksen etuna on myös toistettavuus. Samoja uhkatilanteita voidaan harjoitella uudelleen erilaisissa olosuhteissa ilman fyysisten resurssien kuluttamista. Koulutusta voidaan myös muuttaa nopeasti, kun lennokkien käyttötavat ja torjuntamenetelmät kehittyvät.

– Lennokkiuhka on yksi modernin taistelukentän ratkaisevista haasteista, ja koulutuksen on pysyttävä muutoksessa mukana, Varjon toimitusjohtaja Timo Toikkanen sanoo.

Puolustusvoimien innovaatioyksikön johtajan, insinöörimajuri Ville Kuparisen mukaan pilotilla selvitetään, miten virtuaalista harjoittelua voidaan hyödyntää nykyistä paremmin osana sotilaiden koulutusta.

– Virtuaaliteknologia tarjoaa mahdollisuuden harjoitella lennokkiuhkaa realistisesti ja toistuvasti kuluttamatta fyysisiä resursseja. Tässä yhteistyössä yhdistyvät käytännön operatiivinen tarve ja kotimainen teknologia, Kuparinen toteaa.

Varjolle puolustussektori on jo merkittävä markkina. Yhtiö ilmoitti lokakuussa 2025 investoivansa 44 miljoonaa euroa seuraavan sukupolven virtuaali- ja yhdistetyn todellisuuden koulutusteknologian kehittämiseen. Business Finland myönsi ohjelmaan 12 miljoonaa euroa rahoitusta.

Varjon teknologiaa käytetään yhtiön mukaan jo yli sadassa puolustus- ja ilmailualan ohjelmassa eri puolilla maailmaa. Vuonna 2024 peräti 98 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tuli Suomen ulkopuolelta.