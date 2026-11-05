Euroopan elektroniikkakomponenttien jakelumarkkina kasvoi kolmannella neljänneksellä peräti 42,7 prosenttia vuodentakaisesta. Myynnin arvo nousi 5,4 miljardiin euroon. Kasvulukujen taustalla on kuitenkin erityisesti muistipiirien voimakas kallistuminen. Samaan aikaan koko teollisuuden komponenttikysyntä näyttää elpyvän laajalla rintamalla.
Euroopan komponenttijakelijoita edustavan DMASS Europen mukaan komponenttimarkkinan arvo nousi tammi–syyskuussa 15 miljardiin euroon, mikä merkitsee 30,2 prosentin kasvua edellisvuodesta. Kolmannella neljänneksellä kasvu kiihtyi selvästi alkuvuoden vauhdista.
Puolijohteiden jakelumyynti kasvoi kolmannella neljänneksellä 53,3 prosenttia 3,5 miljardiin euroon. Koko alkuvuoden aikana puolijohteita myytiin 9,5 miljardilla eurolla, mikä oli 36,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Poikkeuksellisen kasvun tärkein yksittäinen selittäjä on muistipiirien markkina. Muistien myynnin arvo kasvoi tammi–syyskuussa peräti 189,4 prosenttia vuodentakaisesta. DMASS nostaa kasvun taustalta esiin erityisesti hintakehityksen sekä kysynnän elpymisen useilla sovellusalueilla.
Kasvu ei rajoitu muisteihin. Erilliskomponenttien myynti kasvoi alkuvuonna 30,8 prosenttia, logiikkapiirien myynti 26,6 prosenttia ja analogiapiirien 24,9 prosenttia. Tehopuolijohteissa kasvu jäi 11,5 prosenttiin ja ohjelmoitavissa logiikkapiireissä 8,1 prosenttiin.
Teollisuuden kysynnän elpymisestä kertoo erityisesti passiivisten, sähkömekaanisten ja liitäntäkomponenttien kehitys. Näiden IP&E-komponenttien jakelumyynti kasvoi alkuvuonna 20,3 prosenttia 5,6 miljardiin euroon. Passiivikomponenteissa kasvua kertyi 22,8 prosenttia ja sähkömekaanisissa komponenteissa 18,9 prosenttia.
Pohjoismaissa komponenttikauppa kehittyi Euroopan keskiarvoa nopeammin. Kaikkien komponenttien yhteenlaskettu myynti kasvoi tammi–syyskuussa 35,4 prosenttia ja puolijohteiden myynti peräti 46,1 prosenttia. Liittimissä, passiivikomponenteissa ja sähkömekaniikassa Pohjoismaiden kasvu oli 20,4 prosenttia.
DMASS Europen puheenjohtajan Hermann Reiterin mukaan markkina on siirtynyt kiihtyvän elpymisen vaiheeseen. Hänen mukaansa erityisen rohkaisevaa on kasvun leviäminen puolijohteista myös passiivisiin, sähkömekaanisiin ja liitäntäkomponentteihin. Tämä viittaa siihen, että kysynnän vahvistuminen ei perustu pelkästään yksittäisiin tuoteryhmiin.