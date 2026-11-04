Australialainen Silanna on julkistanut Plural Nano -sarjan AD-muuntimet, jotka ovat valmistajan mukaan maailman pienimpiä suorituskykyisiä analogia-digitaalimuuntimia. Vain 3,4 × 3,4 millimetrin kokoiseen koteloon mahtuu jopa 16 bitin tarkkuus, ja sarjan nopeimmat muuntimet yltävät 250 miljoonaan näytteeseen sekunnissa. Uutuudet on suunnattu erityisesti reunalaskennan tekoälysovelluksiin, joissa piirilevytila on rajallinen.
Silannan mukaan yli 125 miljoonan näytteen sekuntinopeuteen yltävät kilpailevat AD-muuntimet ovat tyypillisesti vähintään 9 × 9 millimetrin kokoisia. Plural Nano pienentää niiden vaatimaa piirilevypinta-alaa jopa 86 prosenttia. Kyse on merkittävästä tilansäästöstä esimerkiksi pienissä teollisuuden mittauslaitteissa, anturijärjestelmissä ja reunalaskennan laitteissa.
Plural Nano -sarjaan kuuluu 12-, 14- ja 16-bittisiä muuntimia, joiden näytteenottotaajuudet vaihtelevat 5:stä 250 miljoonaan näytteeseen sekunnissa (MSPS). Yksi- ja kaksikanavaiset 12-bittiset sekä yksikanavaiset 14- ja 16-bittiset versiot toimitetaan 3,4 × 3,4 millimetrin kotelossa. Kaksikanavaiset 14- ja 16-bittiset versiot tarvitsevat hieman suuremman, 3,7 × 3,7 millimetrin kotelon. Molemmat ovat 64-nastaisia BGA-koteloita.
Pienen koon taustalla on Silannan kehittämä Plural-arkkitehtuuri, jonka erikoisuus on mahdollisuus määrittää piirin ominaisuudet vasta puolijohdevalmistuksen jälkeen. Perinteisesti eri AD-muunninversiot voivat vaatia omat maskinsa ja valmistuseränsä. Silannan ratkaisussa samaa peruspiiriä voidaan käyttää useisiin eri tuotteisiin.
Valmistajan mukaan tämä alentaa tuotantokustannuksia, lyhentää toimitusaikoja ja vähentää tarvetta ylläpitää pienivolyymisten erikoisversioiden tuotantoa. Heti julkaisuvaiheessa Plural Nano -sarjaan kuuluu peräti 90 erilaista AD-muunninversiota.
Teknisesti muuntimet perustuvat pipeline-arkkitehtuuriin. Piireihin on integroitu referenssijännitteen muodostus ja kellonhallinta, ja ne tukevat sekä LVDS- että CMOS-lähtöjä. Käyttölämpötila-alue ulottuu –40 asteesta +85 asteeseen.