Elon Muskin SpaceX valmistautuu haastamaan Yhdysvaltain suuria matkapuhelinoperaattoreita rakentamalla oman valtakunnallisen 5G-verkon. Yhtiö on valinnut Qualcommin toimittamaan verkon keskeistä tukiasematekniikkaa. Rakentaminen alkaa vuonna 2027, ja suunnitelmiin kuuluu kymmeniätuhansia tukiasemapaikkoja.
SpaceX tavoitteena on yhdistää maanpäällinen 5G-verkko Starlinkin satelliittiverkkoon. Yhtiö tunnetaan ennen kaikkea Starlink-satelliittiverkostaan, joka tarjoaa laajakaistayhteyksiä myös alueilla, joilla maanpäällisiä tietoliikenneyhteyksiä ei ole saatavilla. Nyt yhtiö laajentaa toimintaansa perinteisten matkapuhelinoperaattorien markkinoille, joita Yhdysvalloissa hallitsevat Verizon, AT&T ja T-Mobile.
Qualcommin kanssa solmittu monivuotinen sopimus koskee Starlink Mobilen maanpäällistä 5G-verkkoa. Qualcomm toimittaa verkkoon Dragonwing QRU100- ja QDU100-alustoja, jotka huolehtivat tukiasemien radiotoiminnoista ja kantataajuussignaalien käsittelystä. Sopimus kattaa myös fyysisen kerroksen eli Layer 1 -tasin ohjelmiston.
Tukiasemissa käytetään 64T64R Massive MIMO -tekniikkaa, jossa on 64 lähetys- ja 64 vastaanottokanavaa. Suuri antennimäärä mahdollistaa radiosignaalien tehokkaan suuntaamisen käyttäjille ja parantaa verkon kapasiteettia sekä taajuuksien hyödyntämistä. Qualcomm korostaa myös ratkaisujensa energiatehokkuutta, jolla on merkittävä vaikutus kymmenientuhansien tukiasemien käyttökustannuksiin.
SpaceX tavoitteena on rakentaa ensimmäinen valtakunnallinen matkapuhelinverkko, jossa satelliittiyhteydet ja maanpäälliset tukiasemat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Starlinkin johtajan Michael Nicollsin mukaan matkapuheluiden katkeamisen pitäisi kuulua menneisyyteen riippumatta siitä, missä käyttäjä liikkuu.
Satelliittien ja maanpäällisen 5G-verkon tehtävät ovat kuitenkin erilaiset. Noin 550 kilometrin korkeudella kiertävät Starlink-satelliitit voivat täydentää verkon peittoa syrjäseuduilla, mutta niiden kapasiteetti ja viiveen ennustettavuus eivät vastaa maanpäällistä 5G-verkkoa. Erityisesti vaativissa reaaliaikaisissa sovelluksissa maanpäälliset tukiasemat ovat edelleen ratkaisevassa asemassa.
SpaceX kilpailuetu voisikin syntyä ennen kaikkea kattavuudesta. Maanpäällinen 5G tarjoaisi kapasiteettia kaupungeissa ja taajamissa, kun taas satelliitit täydentäisivät yhteyksiä alueilla, joille tukiasemaverkon rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Tavoitteen toteutuminen riippuu kuitenkin verkon rakentamisen laajuudesta, käytettävissä olevista taajuuksista ja palvelun hinnoittelusta.