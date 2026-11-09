Tekoäly on kiihdyttänyt ohjelmistokehitystä voimakkaasti, mutta samalla se on synnyttänyt uuden pullonkaulan. Koodia syntyy nyt nopeammin kuin sitä ehditään tarkastaa ja hyväksyä. Ohjelmistokehityksen tuottavuutta mittaavan LinearB:n tutkimuksen mukaan tekoälyagenttien tekemät koodimuutokset odottavat katselmointia yli viisi kertaa pidempään kuin muut muutokset.
LinearB:n vuoden 2026 vertailututkimus perustuu 2,7 miljoonaan koodimuutosehdotukseen eli pull requestiin, joita teki 83 000 ohjelmistokehittäjää 253 organisaatiossa. Tulokset osoittavat, kuinka voimakkaasti tekoäly muuttaa ohjelmistokehityksen työnkulkua.
Tekoälyä vähintään 75 prosenttina ohjelmointipäivistään käyttävien kehittäjien viikoittain hyväksyttyjen koodimuutosten määrä kasvoi vuodessa 96 prosenttia. Ilman tekoälyä työskentelevillä määrä puolestaan väheni 3,6 prosenttia. Luvut osoittavat vahvan yhteyden tekoälyn käytön ja tuottavuuden kasvun välillä, vaikka ne eivät yksin todista tekoälyn aiheuttaneen koko eroa.
Nopeampi koodintuotanto ei kuitenkaan tarkoita yhtä nopeaa ohjelmistojen valmistumista. LinearB:n mukaan tekoälyn avulla tehdyt suuret koodimuutokset olivat 2,6 kertaa laajempia kuin ilman tekoälyä tehdyt vastaavat muutokset. Samalla agenttien tuottaman koodin tarkastaminen ja yhdistäminen varsinaiseen ohjelmistoon on osoittautunut ongelmalliseksi.
Parhaiten suoriutuvissa organisaatioissa 79 prosenttia tekoälyagenttien tekemistä muutosehdotuksista yhdistettiin ohjelmistoon 30 päivän kuluessa. Ihmisten tekemistä muutoksista vastaava osuus oli 92 prosenttia. Heikommin suoriutuvissa organisaatioissa vain 37 prosenttia agenttien muutoksista päätyi osaksi ohjelmistoa.
Yksi keskeinen ongelma on vastuun puuttuminen. Kun tekoälyagentti tuottaa koodia itsenäisesti, muutoksella ei välttämättä ole selkeää omistajaa, joka huolehtisi sen tarkastamisesta ja hyväksymisestä. Näin ohjelmistokehityksen pullonkaula siirtyy koodin kirjoittamisesta sen laadunvarmistukseen ja integrointiin.
Tekoälyn käyttö kasvattaa myös kustannuksia. LinearB aineistossa eniten tokeneita kuluttavien kehittäjien kustannukset nousivat 35,20 dollariin ohjelmointipäivää kohti. Kasvua kertyi lähes 75 prosenttia kolmessa kuukaudessa, vaikka mediaanikustannus pysyi lähes ennallaan.
LinearB pyrkii ratkaisemaan ongelmaa uudella Agentic Studio -alustallaan. Se tarjoaa tekoälyagenteille tietoa ohjelmiston historiasta, aiemmista virheistä, koodin omistajuudesta ja muutoksiin liittyvistä riskeistä MCP-rajapinnan kautta. Varhaisessa käyttövaiheessa oleva toiminto osaa myös mitoittaa agentin käyttämän laskentatyön tehtävän vaativuuden mukaan. Yksinkertaisiin muutoksiin käytetään vähemmän tokeneita, kun taas riskialttiit muutokset saavat perusteellisemman käsittelyn.