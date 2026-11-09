Euroopan elektroniikan sopimusvalmistus kasvoi 4,7 prosenttia vuonna 2025. Kasvun taakse kätkeytyy kuitenkin huomattavasti heikompi markkinatilanne. Foxconnin yksi tehdas Unkarissa kasvatti datakeskuslaitteiden tuotantoaan niin voimakkaasti, että se käänsi koko Euroopan tilastot plussalle.
Tutkimusyhtiö in4man lopullisten lukujen mukaan Euroopan elektroniikan sopimusvalmistuksen eli EMS-tuotannon arvo nousi viime vuonna 56,9 miljardiin euroon. Kasvua edellisvuoteen kertyi noin 2,5 miljardia euroa.
Kasvun ratkaiseva tekijä oli Foxconnin tytäryhtiö Cloud Network Technology Unkarin Komáromissa, lähellä Slovakian rajaa. Yhtiön liikevaihto kasvoi peräti 4,46 miljardia euroa 6,9 miljardiin euroon. Kasvun taustalla oli ennen kaikkea suurten datakeskusten laitteiden valmistus.
Yhden tehtaan liikevaihdon kasvu oli siten lähes kaksinkertainen koko Euroopan EMS-teollisuuden nettokasvuun verrattuna. Ilman tätä kasvua Euroopan tuotannon arvo olisi laskennallisesti supistunut noin 3,6 prosenttia.
Datakeskusten rakentamisesta, jonka keskeisiä ajureita on tekoäly, on näin tullut merkittävä tekijä Euroopan elektroniikkateollisuuden tilastoissa. in4ma korostaa, että hyperskaalautuvien datakeskusten laitevalmistus eroaa perinteisestä palvelin- ja datakeskustuotannosta poikkeuksellisen suurten volyymiensa vuoksi.
Muualla Euroopassa kehitys oli selvästi vaisumpaa. Länsi-Euroopan EMS-tuotanto supistui 4,2 prosenttia. Itä-Euroopassa tuotannon arvo kasvoi 14,3 prosenttia, mutta kasvu selittyi pitkälti Foxconnin datakeskustuotannolla. Ilman hyperskaalautuvien datakeskusten osuutta Itä-Euroopan kasvu jäi 5,9 prosenttiin.
Yli 1600 vertailussa mukana olleesta EMS-yrityksestä 54,6 prosenttia raportoi liikevaihtonsa laskeneen vuonna 2025. Samalla tuotanto keskittyi entistä voimakkaammin suurimmille valmistajille. Foxconnin, Flexin, Zollnerin ja Jabilin osuus Euroopan EMS-tuotannosta nousi 41,9 prosenttiin edellisvuoden 34,1 prosentista.
Euroopan EMS-teollisuus koostuu silti edelleen suuresta joukosta pieniä erikoistuneita valmistajia. Kaikkiaan 1912 tunnistetusta yrityksestä 1374 liikevaihto jää alle 20 miljoonan euron. Yhdessä ne vastaavat vain noin 11 prosentista Euroopan tuotannon arvosta.
Vuonna 2026 markkinat ovat in4man mukaan alkaneet elpyä, kun asiakkaat ovat purkaneet vuosien 2021–2022 komponenttipulan jälkeen kertyneitä varastojaan. Elpymistä uhkaavat kuitenkin uudet toimitusongelmat. Erityisesti muistipiirien ja monien piirilevytyyppien saatavuus on heikentynyt, hinnat nousseet ja toimitusajat pidentyneet.