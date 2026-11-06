Linux-palvelinten SSH-etäyhteyksistä on löytynyt kriittinen haavoittuvuus, jonka avulla hyökkääjä voi kirjautua järjestelmään ilman oikeaa salasanaa. Yllättävästi hyökkäys onnistuu syöttämällä poikkeuksellisen pitkä salasana. OpenSSH-projekti on julkaissut kiireellisen korjauksen ja kehottaa haavoittuvien järjestelmien ylläpitäjiä toimimaan välittömästi.
Haavoittuvuus koskee erityisesti Alpine Linuxia sekä muita musl-C-kirjastoa käyttäviä Linux-järjestelmiä, joissa OpenSSH tarkistaa salasanat ilman PAM-tunnistautumisrajapintaa. Ongelma ei koske glibc-kirjastoon perustuvia Linux-järjestelmiä, PAM-tunnistautumista käyttäviä palvelimia eikä muita kuin Linux-käyttöjärjestelmiä.
Hyökkäys perustuu 257–1024 tavun mittaiseen salasanaan. Kun musl-kirjaston crypt()-funktiolle annetaan yli 256 tavun salasana, se palauttaa virhetilanteessa merkin *. Jos käyttäjätilin salasanakentässä on sama merkki, OpenSSH voi tulkita vertailun onnistuneeksi. Näin hyökkääjä voi päästä sisään käyttäjätilille, jolle ei ole asetettu salasanaa ja joka on tarkoitettu esimerkiksi pelkkään SSH-avainkirjautumiseen.
Hyökkäys edellyttää lisäksi, että palvelimella on käytössä salasanakirjautuminen ja vähintään yhdellä toisella käyttäjällä on tietyn tyyppinen salasanatiiviste. Haavoittuvassa järjestelmässä hyökkääjän tarvitsee tietää vain kohteena olevan käyttäjätilin nimi. Alpine Linuxin tietoturvatiedotteen mukaan kirjautuminen onnistuu yhdellä yrityksellä. Pahimmillaan hyökkääjä voi saada myös pääkäyttäjän oikeudet.
Ongelman juuret ulottuvat vuoteen 2016, jolloin OpenSSH salasanankäsittelyä muutettiin käyttäjätunnusten paljastumisen estämiseksi. Yhdessä musl-kirjaston aiemman toiminnan kanssa muutos synnytti haavoittuvuuden, joka on voinut olla järjestelmissä yli kymmenen vuotta. Sen löysi Wakefieldin Özgün Kültekin.
OpenSSH on julkaissut version 10.6p2, joka estää virheellisen salasanavertailun. Myös Alpine Linux on julkaissut korjatut paketit. Päivityksen lisäksi SSH-palvelu on käynnistettävä uudelleen. Jos päivitystä ei voida tehdä heti, ylläpitäjiä kehotetaan poistamaan salasanakirjautuminen käytöstä asetuksella PasswordAuthentication=no sen jälkeen, kun avainkirjautumisen toimivuus on varmistettu.
OpenSSH kehittäjä Damien Miller kertoo projektin saaneen tiedon haavoittuvuudesta vain päivää ennen korjauksen julkaisua. Poikkeuksellista kiirettä selittää tekoälyn vaikutus haavoittuvuuksien löytämiseen.
Millerin mukaan kehittäjät ovat viime aikoina havainneet useita tapauksia, joissa tekoälyagentit ovat löytäneet samoja ohjelmistovirheitä itsenäisesti, joskus vain muutamassa tunnissa. Siksi OpenSSH-projekti pitää pitkiä salassapitoaikoja nykyisin vaarallisina. Millerin mukaan ne voivat hyödyttää ennen kaikkea hyökkääjiä.
Haavoittuvuuden aktiivisesta hyväksikäytöstä ei toistaiseksi ole raportoitu.