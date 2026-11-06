Elektroniikan miniatyrisointi kasvattaa komponenttien lämpökuormitusta. Puolalainen komponenttijakelija TME nostaa esiin Panasonicin passiivikomponentit, joiden avulla voidaan hallita lämpenemistä ja säilyttää piirien sähköiset ominaisuudet tiheästi pakatuissa rakenteissa.
Erityisesti vastukset joutuvat koville, kun komponenttien välimatkat pienenevät ja ympäristön lämpötila nousee. Panasonicin ohutkalvovastuksissa päästään jopa ±0,05 prosentin tarkkuuteen ja 10 ppm/°C lämpötilakertoimeen. Näin vastusarvo pysyy vakaana lämpötilan vaihdellessa.
Lämpötilan mittaamiseen Panasonic tarjoaa 0201-, 0402- ja 0603-kokoisia NTC-termistoreita. Pienimmät anturit voidaan sijoittaa suoraan lämpöä tuottavien komponenttien viereen. Niiden käyttölämpötila ulottuu –40 asteesta +125 asteeseen.
Tehonsyötössä miniatyrisointi kasvattaa erityisesti kondensaattorien ja kelojen vaatimuksia. Panasonicin valikoimassa on +125 asteeseen soveltuvia kondensaattoreita sekä jopa +150 asteessa toimivia induktoreita. Osa keloista täyttää myös autoteollisuuden AEC-Q200-vaatimukset.
TME valikoimaan kuuluu lisäksi Panasonicin EMI-suodattimia ja ylijännitesuojaukseen tarkoitettuja varistoreita. Jakelijan mukaan passiivikomponenttien oikea valinta on yhä tärkeämpää, kun elektroniikan tehotiheys kasvaa ja jäähdytykseen käytettävissä oleva tila pienenee.