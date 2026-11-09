Texas Instruments on julkistanut kompaktin tietoliikennemoduulin, joka tukee EtherCAT-, EtherNet/IP- ja Profinet-protokollia samalla laitteistolla. Käytettävä protokolla voidaan vaihtaa ohjelmistopäivityksellä ilman piirilevyn uudelleensuunnittelua.
Uusi TICS100MOD-moduuli perustuu TI AM2612-mikro-ohjaimeen ja DP83826AI-Ethernet-piiriin. Moduuli sisältää kaksi Arm Cortex-R5F -ydintä sekä ulkoista muistia teollisuuden tietoliikenneprotokollien toteuttamiseen.
TI mukaan kyseessä on alan pienin täysin varusteltu ja sertifioitu moniprotokollamoduuli. Ratkaisu mahdollistaa saman laitteiston käyttämisen eri markkinoilla, joilla teollisuus-Ethernetin standardit vaihtelevat. Protokolla valitaan käynnistyksen yhteydessä, eikä moduuli käytä kaikkia kolmea samanaikaisesti.
Samalla TI esitteli kaksikanavaisen TIOM2212 IO-Link -masterpiirin, jolla anturit ja toimilaitteet voidaan liittää ylemmän tason teollisuusverkkoihin. Piiri sisältää integroidun kehyskäsittelyn ja suojaustoimintoja.
IO-Link-piiri on jo saatavilla esituotantomäärissä, kun taas Ethernet-moduulin toimitusten odotetaan alkavan vuoden loppuun mennessä. Molemmat ratkaisut ovat esillä Münchenin Electronica-messuilla 10.–13. marraskuuta.