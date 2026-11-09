Emerson laajentaa NI PXI-mittalaitevalikoimaa uusilla, aiempaa edullisemmilla moduuleilla. Samalla yhä useammat mittausjärjestelmät pääsevät hyödyntämään Nigel-tekoälyavustajaa, joka nopeuttaa automatisoitujen testien kehittämistä ja vianetsintää.
PXI on modulaarinen mittausalusta, jota käytetään erityisesti puolijohdeteollisuudessa, ajoneuvotekniikassa, ilmailu- ja puolustusteollisuudessa sekä tutkimuksessa. Sen vahvuuksia ovat eri mittalaitteiden tarkka synkronointi ja mahdollisuus rakentaa suuria, automatisoituja testijärjestelmiä.
Uusi NI PXIe-4086 on 6½ numeron digitaalinen yleismittari, jonka tarkkuudeksi ilmoitetaan 35 ppm. Emersonin mukaan se tarjoaa aiempaa edullisemman vaihtoehdon tarkkoihin ja nopeisiin automaattisiin mittauksiin.
Samalla valikoima täydentyy NI PXIe-5160- ja PXIe-5162-oskilloskooppien uusilla versioilla. Niiden kaistanleveys ulottuu 1,5 gigahertsiin, ja saatavilla on kahden tai neljän kanavan kokoonpanoja. Sisäistä näytemuistia on tarjolla jopa gigatavu.
Laitteistoa täydentävät NI InstrumentStudio-ohjelmisto ja Nigel-tekoälyavustaja. InstrumentStudio mahdollistaa mittalaitteiden konfiguroinnin, käyttöönoton ja vianetsinnän ilman ohjelmointia. Nigel puolestaan auttaa testiohjelmistojen kehittämisessä ja virheiden selvittämisessä.
Emersonin tavoitteena on madaltaa automatisoidun mittauksen aloituskynnystä. Käyttäjä voi rakentaa PXI-järjestelmän aluksi edullisemmista moduuleista ja laajentaa sitä mittaustarpeiden kasvaessa.