NXP lupaa droonin toimintakuntoon puolessa tunnissa

Robottien kehitystyö voi lyhentyä kuukausista viikkoihin, kun tekoäly, anturit, moottorinohjaus ja tietoliikenne yhdistetään valmiiksi testatulle alustalle. NXP esittelee Münchenin Electronica-messuilla uutta robotiikka-alustaansa, jolla droonin ensimmäiset toiminnot voidaan valmistajan mukaan ottaa käyttöön jo puolessa tunnissa.

NXP:n Unified Robotics Platform ei ole yksittäinen piiri vaan kokonainen laitteisto- ja ohjelmistoarkkitehtuuri. Se yhdistää tekoälylaskennan, reaaliaikaisen ohjauksen, anturit, tietoliikenteen, tietoturvan ja energianhallinnan saman kehitysympäristön alle.

Robotiikan kehityksessä yksi suurimmista haasteista on erillisten osajärjestelmien integrointi. NXP:n mukaan niiden yhdistäminen ja toiminnan varmistaminen voi viedä kuukausia. Valmiiksi testattujen ohjelmistokomponenttien ja referenssisuunnitelmien avulla työ voidaan lyhentää päiviin tai viikkoihin.

Alustan perustana on avoimen lähdekoodin Robotics SDK, joka tukee muun muassa ROS 2-, Zephyr- ja PX4-ohjelmistoympäristöjä. Kehittäjä voi aloittaa esimerkiksi moottorinohjauksesta ja lisätä järjestelmään myöhemmin tekoälyyn perustuvan ympäristön havainnoinnin, navigoinnin ja autonomisen ohjauksen.

Ensimmäiset referenssisuunnitelmat on tarkoitettu drooneihin. Niissä i.MX 95 -sovellusprosessori vastaa autonomisesta laskennasta, i.MX RT1064 -mikro-ohjain lennonohjauksesta ja MCX-sarjan mikro-ohjaimet anturiverkoista sekä moottorien ohjauksesta.

NXP:n mukaan valmiilla referenssilaitteistolla voidaan ottaa droonin ensimmäiset toiminnot käyttöön 30 minuutissa. Tämä ei tarkoita kokonaisen droonin suunnittelua puolessa tunnissa, vaan valmiin laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuuden nopeaa käyttöönottoa.

Alusta ja ensimmäiset droonien referenssisuunnitelmat ovat jo saatavilla. NXP aikoo laajentaa kokonaisuutta palvelurobotteihin ja autonomisiin mobiilirobotteihin vuoden 2027 jälkipuoliskolla.