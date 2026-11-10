SIM-kortti katoaa teollisuuden IoT-laitteista

Teollisuuden IoT-laitteiden mobiiliyhteydet eivät enää välttämättä tarvitse fyysistä SIM-korttia tai erillistä eSIM-piiriä. STMicroelectronics on tuonut NB-IoT -moduuliinsa ohjelmistopohjaisen SIM-ratkaisun, joka yksinkertaistaa laitteiden valmistusta, käyttöönottoa ja yhteyksien hallintaa.

Ratkaisu perustuu Onomondon SoftSIM-tekniikkaan, jossa SIM-kortin toiminnot suoritetaan suoraan ST87M01-moduulin prosessorijärjestelmässä. Erillistä SIM-komponenttia ei tarvita, mikä vähentää komponenttikustannuksia, säästää piirilevytilaa ja pienentää ST mukaan myös virrankulutusta. Viimeksi mainittu on erityisen tärkeää paristokäyttöisissä IoT-laitteissa, joiden odotetaan toimivan vuosia ilman huoltoa.

Samalla ST tuo moduuliin tuen GSMA SGP.32-standardin mukaiselle operaattoriprofiilien hallinnalle. Laitevalmistaja voi ladata tarvittavan mobiilioperaattorin profiilin suoraan tuotantolinjalla sen sijaan, että eri markkinoille tarkoitetut laitteet pitäisi varustaa etukäteen eri operaattorien SIM-korteilla.

Tämä yksinkertaistaa erityisesti suurten IoT-laite-erien valmistusta ja kansainvälistä jakelua. Sama laitteistoversio voidaan toimittaa eri maihin, ja operaattoriprofiili voidaan määrittää vasta valmistuksen loppuvaiheessa. SGP.32 mahdollistaa myös profiilien etähallinnan laitteen käyttöönoton jälkeen.

Kolmas uudistus on ST87M01-moduulin tuki avoimen lähdekoodin Zephyr-käyttöjärjestelmälle. Zephyr-ajuri on jo saatavilla GitHubissa, ja se tukee muun muassa TCP-, UDP-, HTTP-, MQTT- ja CoAP-protokollia sekä GNSS- ja Wi-Fi-pohjaista paikannusta. Tämä helpottaa moduulin liittämistä Zephyr-pohjaisiin sulautettuihin järjestelmiin.

ST87M01 on LTE Cat NB2 Release 15 -yhteensopiva NB-IoT-moduuliperhe, joka on suunniteltu erityisesti vähän energiaa kuluttaviin teollisuuden verkkolaitteisiin. Vain 12,8 × 10,6 millimetrin kokoinen moduuli soveltuu esimerkiksi etäluettaviin mittareihin, antureihin ja muihin pitkäikäisiin IoT-sovelluksiin.

ST esittelee uutta SIM-profiilien käyttöönottoa Wienin Enlit Europe -messuilla sekä ST87M01-moduulia Münchenin Electronica-messuilla tällä viikolla.