Saksalainen Rohde & Schwarz on esitellyt Münchenin Electronica-messuilla uuden FNH-käsianalysaattorin, joka yhdistää spektrianalyysin, reaaliaikaisen spektrianalyysin, vektoriverkkoanalyysin ja tehomittaukset samaan laitteeseen. Uutuuden merkittävin tekninen ominaisuus on jopa 125 megahertsin reaaliaikainen analyysikaista, joka on valmistajan mukaan luokkansa levein.
Leveä reaaliaikainen analyysikaista mahdollistaa lyhytkestoisten ja satunnaisten RF-häiriöiden havaitsemisen kenttäolosuhteissa. FNH pystyy havaitsemaan jopa 3,6 mikrosekunnin mittaisia signaalitapahtumia. Tästä on hyötyä esimerkiksi tutkajärjestelmien, satelliittimaa-asemien ja radioliikenneverkkojen vianetsinnässä, jossa häiriöt voivat esiintyä vain hetkellisesti.
Uuden analysaattorin spektrimittaukset ulottuvat enimmillään 32 gigahertsiin ja kaksiporttiset vektoriverkkoanalysaattorimittaukset 26,5 gigahertsiin. Laite toimitetaan kolmessa laitteistoversiossa, joiden perustaajuusalueet ulottuvat 6, 13 ja 26,5 gigahertsiin. Spektrianalyysin ylärajoja voidaan laajentaa lisäoptioilla 8, 20 ja 32 gigahertsiin.
Rohde & Schwarz on toteuttanut laitteen modulaarisesti. Spektrianalyysi kuuluu vakiovarustukseen, mutta reaaliaikainen analyysi, kaapeli- ja antennitestaus sekä kaksiporttinen vektoriverkkoanalyysi voidaan ottaa käyttöön ohjelmistolisensseillä. Tehomittauksia varten laitteeseen voidaan liittää valmistajan USB-tehoanturi. Valinnaisiin toimintoihin kuuluu myös pulssianalyysi.
FNH on suunniteltu erityisesti ilmailu-, avaruus- ja puolustusteollisuuden mittaustarpeisiin. Laite toimii –10 ja +55 celsiusasteen lämpötiloissa ja täyttää IP51-suojausluokan vaatimukset. Erillisellä sadesuojalla suojaus paranee IP54-tasolle. Kenttäkäytön lisäksi analysaattoria voidaan hyödyntää laboratorioissa, tutkimuksessa ja opetuksessa.
Uutuus korvaa Rohde & Schwarzin aiemmat FSH-spektrianalysaattorit ja ZVH-kaapeli- ja antennianalysaattorit. Yhtiön RF-mittausratkaisuista vastaavan johtajan Michael Fischleinin mukaan tavoitteena on ollut yhdistää näiden laitteiden mittausominaisuudet yhteen kompaktiin kokonaisuuteen, joka tarjoaa laboratoriotason suorituskyvyn myös kentällä.