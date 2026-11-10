Euroopan varustautuminen näkyy myös Electronica-messuilla

Euroopan elektroniikkateollisuus kokoontuu tänään Müncheniin maailman suurimmille ammattielektroniikan messuille. Electronica 2026 korostaa tekoälyä, energiatehokkuutta ja sähköistyvää yhteiskuntaa, mutta taustalla vaikuttaa myös Euroopan kiihtyvä varustautuminen. Droonit, tutkat ja elektroninen sodankäynti tarvitsevat yhä enemmän puolijohteita, antureita ja muuta elektroniikkaa.

Münchenin electronica järjestetään 10.–13. marraskuuta. Messuille odotetaan noin 3 500 näytteilleasettajaa 18 halliin. Mukana on myös puolijohteiden valmistusteknologiaan keskittyvä SEMICON Europa. Edellisillä messuilla vuonna 2024 vieraili 80 203 ammattilaista 113 maasta. Näytteilleasettajia oli 3 486 kaikkiaan 58 maasta, ja näyttelypinta-alaa oli 192 000 neliömetriä.

Messujärjestäjä nostaa tämän vuoden pääteemoiksi tekoälyn, kyberkestävyyden ja energiatehokkuuden. Euroopan muuttunut turvallisuustilanne näkyy kuitenkin myös näytteilleasettajien sovellusalueissa. Electronican virallisessa hakemistossa 460 yritystä ilmoittaa toimivansa ilmailun, avaruusteknologian tai puolustuselektroniikan parissa. Vertailun vuoksi tekoälyn ja koneoppimisen sovellusalueeseen on ilmoittautunut 293 yritystä ja autoelektroniikkaan 781.

Luvut eivät kerro suoraan sotilaselektroniikan osuutta messuista, sillä puolustus- ja avaruusteknologia kuuluvat samaan luokkaan. Ne osoittavat silti, että turvallisuus- ja puolustussovellukset ovat merkittävä osa elektroniikkateollisuuden markkinoita. Euroopan kasvavat puolustusinvestoinnit lisäävät kysyntää erityisesti tiedonsiirron, havainnoinnin, signaalinkäsittelyn ja tehonhallinnan komponenteille.

Yksi konkreettinen esimerkki on drooniteknologia. STMicroelectronics esittelee messuilla modulaarista droonialustaa, jossa yhdistyvät lennonohjaus, navigointi, anturit ja tehoelektroniikka. Future Electronics puolestaan esittelee Infineonin teknologiaan perustuvia droonien lennon- ja moottorinohjauksen ratkaisuja. Kyse ei ole varsinaisista sotilasjärjestelmistä, mutta samaa komponenttiteknologiaa voidaan hyödyntää sekä siviili- että puolustuskäytössä.

Euroopan suurille puolijohdevalmistajille puolustusteollisuus on vielä suhteellisen pieni markkina verrattuna esimerkiksi autoihin, teollisuuteen ja tietoliikenteeseen. Varustautumisen vaikutusta on myös vaikea erottaa yritysten tulosluvuista, sillä sotilassovellusten myyntiä ei yleensä raportoida omana liiketoiminta-alueenaan. Droonien kaltaisissa järjestelmissä raja siviili- ja sotilasteknologian välillä on lisäksi usein häilyvä.

Autoelektroniikka säilyttää silti asemansa yhtenä electronican suurimmista sovellusalueista. Sähköistyminen, ohjelmistopohjaiset ajoneuvot ja kuljettajaa avustavat järjestelmät lisäävät puolijohteiden määrää autoissa. Tekoäly puolestaan kasvattaa laskentatehon ja energiatehokkaiden komponenttien tarvetta niin datakeskuksissa kuin sulautetuissa järjestelmissä.

Electronica järjestetään joka toinen vuosi, ja sen historia ulottuu vuoteen 1964. Tänä vuonna puolijohteille on varattu yksi halli aiempaa enemmän tilaa. Messujen mittakaava kertoo elektroniikan merkityksestä lähes kaikilla teollisuudenaloilla. Euroopan varustautuminen tuo tähän kehitykseen uuden kasvutekijän, vaikka alan yritykset puhuvat julkisuudessa mieluummin turvallisuudesta, huoltovarmuudesta ja teknologisesta riippumattomuudesta.