Sulautettu laite kestää 15 vuotta – mutta kestääkö sen muisti?

Teollisuuden sulautetut järjestelmät suunnitellaan usein 10–15 vuoden käyttöikää varten. Muistitekniikka ja komponenttien saatavuus muuttuvat kuitenkin huomattavasti nopeammin. Kingstonin Suomen liiketoiminnan kehityspäällikkö Mikko Maanoja korostaa, että muistivalinnat ja komponenttien elinkaaren hallinta on otettava huomioon jo laitteen suunnitteluvaiheessa.

Sulautetun järjestelmän pitkä käyttöikä asettaa muistiratkaisuille erityisiä vaatimuksia. Maanojan mukaan 10–15 vuoden elinkaari liittyy tyypillisesti järjestelmiin, joissa käytetään esimerkiksi sulautettuja NAND-flash-muisteja tai erillisiä DRAM-piirejä. Vaihdettavia teollisuus-SSD-levyjä ja DRAM-muistimoduuleja käyttävissä järjestelmissä päivitysväli on yleensä lyhyempi, noin 3–7 vuotta.

– Valmistajan on määriteltävä järjestelmän ja sovelluksen vaatimukset ennen komponenttien valintaa. Olennaista on löytää komponentit, joiden pitkäaikainen saatavuus ja tuotesuunnitelmat tunnetaan. Hallittu komponenttiluettelo, kiinteät laiteohjelmistoversiot ja ilmoitukset tuotemuutoksista auttavat pitämään järjestelmän ylläpidettävänä koko sen elinkaaren ajan, Maanoja sanoo.

Pitkä käyttöikä ei kuitenkaan tarkoita, että samaa muistitekniikkaa pitäisi käyttää koko järjestelmän elinkaaren ajan. Vaihdettavat muistiratkaisut mahdollistavat kapasiteetin kasvattamisen ja tekniikan päivittämisen ilman koko laitteen uusimista.

SSD-levyn käyttöikä riippuu erityisesti kirjoitusmääristä. Pelkkään lukemiseen painottuvassa sovelluksessa levy voi toimia luotettavasti huomattavasti Kingstonin nykyistä kolmen vuoden takuuaikaa pidempään.

– Yksi yleisimmistä virheistä on väärän SSD-tyypin valinta. Jos lukupainotteiseen käyttöön tarkoitettu levy sijoitetaan ympäristöön, jossa tehdään paljon kirjoituksia, sen kirjoituskestävyys voi kulua nopeasti loppuun. Toisaalta erittäin kestävän SSD käyttäminen lähes pelkkään lukemiseen nostaa kustannuksia tarpeettomasti, Maanoja huomauttaa.

Kingston suosittelee SSD kestävyyden arviointia todellista käyttöä vastaavissa olosuhteissa. Maanojan mukaan mahdollisimman tarkka arvio saadaan, kun testissä kulutetaan noin viisi prosenttia levyn ilmoitetusta kirjoituskestävyydestä. Myös käytössä olevan levyn SMART-tiedoista voidaan arvioida sen kulumista.

Toinen haaste liittyy tietojen säilymiseen ilman sähköä. NAND-flash-muistin tietojen säilytysaika heikkenee muistisolujen kuluessa. Kingston noudattaa JEDEC-standardeja ja määrittelee SSD-levyille vuoden tietojen säilytysajan ilman sähköä 30 asteen lämpötilassa myös silloin, kun levy on saavuttanut nimellisen kirjoituskestävyytensä rajan (TBW).

Teknisen kestävyyden lisäksi valmistajan on varauduttava komponenttien poistumiseen markkinoilta. Kingstonin teollisuus- ja sulautettujen muistiratkaisujen tarjontaan kuuluvat hallittu komponenttiluettelo eli BOM, kiinteät laiteohjelmistoversiot, tuotemuutoksista ilmoittaminen sekä kahdeksan vuosineljänneksen tuotesuunnitelma.

– Komponenttien vanhenemiseen on varauduttava jo suunnitteluvaiheessa, ei vasta silloin, kun tuotteen valmistus lopetetaan. Valmistajat voivat pienentää toimitusriskejään hyväksymällä käyttöön useampia vaihtoehtoisia komponentteja, Maanoja sanoo.

Muistivalinnat liittyvät myös elektroniikan kestävään kehitykseen. Jos järjestelmän tallennuskapasiteettia tai muistia voidaan päivittää ilman koko laitteen vaihtamista, laitteiston käyttöikää voidaan jatkaa ja elektroniikkajätteen määrää vähentää.

– Kestävä kehitys alkaa jo suunnittelupöydältä. Kun tallennus- ja muistitekniikka valitaan oikein ja tulevat kapasiteettitarpeet huomioidaan, järjestelmän käyttöikää voidaan pidentää ilman koko laitteiston uusimista, Maanoja kiteyttää.