EU kyberkestävyyssäädös CRA muuttaa myös elektroniikan komponenttivalmistajien toimintaa. Taiwanilainen Winbond on kehittänyt tietoturvallisille flash-muisteilleen kokonaisuuden, joka auttaa laitevalmistajia täyttämään EU uudet kyberturvallisuusvaatimukset. Ratkaisua esitellään Münchenin Electronica-messuilla.
Winbondin CRA Conformance and Integration Kit on tarkoitettu yhtiön TrustME W77Q Secure Flash -muistipiireille. Se yhdistää tietoturvaominaisuudet, ohjelmistokirjastot, testausvälineet, referenssisuunnitelmat ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen tarvittavan dokumentaation.
CRA keskeiset tuotevaatimukset tulevat sovellettaviksi joulukuussa 2027. Jo syyskuussa 2026 voimaan tulivat velvoitteet ilmoittaa aktiivisesti hyväksikäytetyistä haavoittuvuuksista ja vakavista tietoturvapoikkeamista. Sääntely edellyttää valmistajilta tietoturvan huomioimista tuotteen koko elinkaaren ajan suunnittelusta ohjelmistopäivityksiin ja haavoittuvuuksien hallintaan.
Winbondin W77Q on ulkoinen NOR-flashmuisti, johon on integroitu laitteistopohjaisia tietoturvatoimintoja. Niillä voidaan suojata tallennettua ohjelmakoodia, todentaa ohjelmistopäivityksiä ja estää paluu vanhoihin, mahdollisesti haavoittuviin ohjelmistoversioihin. Muisti tukee myös järjestelmän palauttamista turvalliseen tilaan.
Ratkaisu on kiinnostava erityisesti laitteissa, joissa käytetään jo ulkoista NOR-flashmuistia. Tavallinen muisti voidaan tietyin edellytyksin korvata W77Q-piirillä ilman kokonaan uutta laitearkkitehtuuria. Muutos voi kuitenkin edellyttää sekä laitteiston että ohjelmiston muokkaamista.
Winbond on saanut W77Q-muistilleen SESIP Level 2 -tietoturvasertifioinnin. Se antaa laitevalmistajalle riippumattomasti arvioitua näyttöä komponentin turvallisuudesta, mutta ei sellaisenaan tarkoita, että valmis tuote täyttäisi CRA-vaatimukset. Vastuu koko järjestelmän vaatimustenmukaisuudesta säilyy lopputuotteen valmistajalla.
Mukana on myös kvanttiturvallisuutta. Tuetut W77Q-muistit käyttävät NISTin SP 800-208 -julkaisun mukaista LMS-allekirjoitusmenetelmää ohjelmistopäivitysten aitouden varmistamiseen. Tavoitteena on suojata erityisesti pitkän elinkaaren laitteita myös tulevaisuuden tietoturvauhilta.
Winbondin kehityspaketti sisältää lisäksi CRA-vaatimusten ja muistipiirin ominaisuuksien vastaavuustaulukot, testitapauksia, riskinarvioinnin malleja sekä avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentteja. Ratkaisu on suunnattu muun muassa teollisuusautomaatioon, IoT-laitteisiin, energiajärjestelmiin ja sähköautojen latauslaitteisiin.