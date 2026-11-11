Tekoälypalvelimien ja robottien tehonsyötössä jokainen milliohmi merkitsee kasvavia häviöitä, kun virrat nousevat suuriksi. Nexperia esittelee Münchenin Electronica-messuilla uusia GaN-transistoreita, joiden johtavan tilan resistanssi painuu alimmillaan 0,32 milliohmiin.
Nexperian uusi GaN-komponenttiperhe kattaa 18–200 voltin jänniteluokat. Transistorit on tarkoitettu erityisesti suurta tehotiheyttä vaativiin DC-DC-muuntimiin, tekoälypalvelimien virransyöttöön sekä robottien ja muiden sähkömoottorikäyttöjen ohjaukseen.
Erittäin pieni johtavan tilan resistanssi RDS(on) vähentää transistorin johtohäviöitä. Samalla GaN-tekniikan nopea kytkentä mahdollistaa suuremmat kytkentätaajuudet ja pienemmät kytkentähäviöt. Näin tehomuuntimista voidaan rakentaa entistä pienempiä ja energiatehokkaampia.
Erityisen kiinnostava sovellusalue on tekoälydatakeskusten 48 voltin tehonsyöttö. Nexperian 100–200 voltin transistorit soveltuvat muun muassa synkroniseen tasasuuntaamiseen ja resonanssimuuntimiin. Pienemmille 18–40 voltin komponenteille löytyy käyttöä esimerkiksi 12 voltin jännitteen muuntamisessa prosessoriytimien alle yhden voltin käyttöjännitteiksi.
Uuden sarjan kärkimalli GANE0R8-100QTM on 100 voltin GaN-transistori, jonka tyypillinen johtavan tilan resistanssi on vain 0,75 milliohmia. Komponentti on pakattu 3 × 5 millimetrin PQFN-koteloon, jossa lämmönpoisto tapahtuu myös kotelon yläpinnan kautta.
Nyt saataville tulee kuusi komponenttia, joiden pienin ilmoitettu resistanssi on 0,37 milliohmia. Vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä valikoima täydentyy kahdella transistorilla. Niistä 18 voltin GANE0R3-015QTL saavuttaa 0,32 milliohmin tyypillisen resistanssin.