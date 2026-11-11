Autojen elektroniikassa on käynnissä merkittävä arkkitehtuurimuutos. Infineon tuo avoimen RISC-V-käskykanta-arkkitehtuurin Aurix-mikro-ohjaimiinsa ja pyrkii yhdistämään auton eri ohjausjärjestelmät yhteiselle alustalle. Uusi Aurix RC1 on suunniteltu ohjelmistomääriteltyihin autoihin, joissa yhä useampia toimintoja hallitaan keskitetysti ja päivitetään ohjelmistolla.
Infineonin Aurix-sarjan mikro-ohjaimet ovat tähän asti perustuneet yhtiön omaan TriCore-arkkitehtuuriin. Nyt esiteltävä RC1 on ensimmäinen RISC-V-pohjainen AURIX-alusta. Muutos on merkittävä, sillä Infineon kuuluu maailman johtaviin autoelektroniikan puolijohdevalmistajiin.
Perinteisessä autossa eri toiminnoilla on ollut omat elektroniset ohjainyksikkönsä. Moottorinohjaus, jarrut, korielektroniikka ja akuston hallinta ovat toimineet pitkälti erillisissä järjestelmissä. Ohjelmistomääritellyssä autossa näitä toimintoja keskitetään yhä enemmän yhteisiin tietokoneisiin ja alueellisiin ohjaimiin.
RC1-uutuus yhdistää Infineonin nykyisten Aurix- ja TRAVEO T2G -perheiden sovellusalueet yhteiselle arkkitehtuurille. Sama mikro-ohjainalusta voi palvella esimerkiksi voimansiirtoa, akuston hallintaa, korielektroniikkaa, alustajärjestelmiä ja kuljettajaa avustavien järjestelmien turvallisuustoimintoja. Yhteinen RISC-V-pohja mahdollistaa ohjelmistojen ja kehitystyökalujen uudelleenkäytön eri sovelluksissa.
Suorituskykyä kasvatetaan samalla tuntuvasti. Piireille tulee enimmillään 12 kappaletta 32-bittisiä prosessoriytimiä, jopa 40 megatavua sisäistä muistia sekä rinnakkaislaskentayksikkö reunatekoälyn tarpeisiin. Infineon suunnittelee lisäksi versioita, joissa mikro-ohjaimen reaaliaikaiset ohjaustoiminnot yhdistyvät 64-bittisen mikroprosessorin ominaisuuksiin.
Tämä hämärtää perinteistä rajaa mikro-ohjainten ja sovellusprosessorien välillä. Tulevaisuuden autoissa sama laskenta-alusta voi huolehtia sekä tarkkaa ajoitusta vaativasta ohjauksesta että aiempaa monimutkaisemmista ohjelmistotoiminnoista.
Turvallisuusvaatimukset eivät kuitenkaan katoa. RC1 suunnitellaan tukemaan autoalan korkeinta ASIL D -toiminnallisen turvallisuuden tasoa. Tietoturvassa varaudutaan myös kvanttiturvalliseen salaukseen. Auton sisäisessä tiedonsiirrossa alusta tukee muun muassa CAN XL -väylää ja monigigabittistä Ethernetiä.
Arkkitehtuurimuutosta tukee Infineonin uusi DRIVECORE-ohjelmistoympäristö, joka sisältää AUTOSAR-tuen, avoimen lähdekoodin ohjelmistoja sekä työkaluja vanhojen sovellusten siirtämiseen uudelle alustalle. Ohjelmistokehitys voidaan aloittaa virtuaalisissa ympäristöissä jo ennen varsinaisten piirien valmistumista.
Ensimmäisiä näytepiirejä odotetaan vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla. Varsinaisen sarjatuotannon aikataulua yhtiö ei vielä ilmoita.