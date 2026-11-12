Euroopan kasvu yllätti jopa Mouserin itsensä

– Kun minulta kysyttiin viime vuoden lopulla ennustetta Euroopan kasvusta, arvioin sen olevan noin 12 prosenttia. Nyt päädymme noin 40 prosenttiin, kertoo Mouserin Euroopan liiketoiminnan kehityksestä vastaava Marie-Pierre Ducharme Münchenin Electronica-messuilla ETN:n haastattelussa.

Elektroniikkakomponenttien kysyntä on elpynyt Euroopassa paljon odotettua voimakkaammin. Mouser Electronics arvioi Euroopan liiketoimintansa kasvavan tänä vuonna peräti 40 prosenttia, vaikka vielä viime vuoden lopulla yhtiö odotti vain 12 prosentin kasvua. Erityisen vahvasti kasvavat Saksa, Itä-Eurooppa ja Pohjoismaat.

Ducharmen mukaan Euroopan markkinat ovat elpyneet laajalla rintamalla, mutta kasvun taustalla on eri alueilla erilaisia tekijöitä. Saksassa elektroniikkateollisuus on alkanut toipua kolme vuotta jatkuneesta laskukaudesta. Käänne käynnistyi vuoden 2025 loppupuolella, ja erityisesti puolijohteiden kysyntä on vauhdittanut kasvua.

Itä-Euroopassa puolestaan perustetaan uusia yrityksiä ja alueelle sijoittuu yhä enemmän elektroniikan sopimusvalmistusta. Mouser on onnistunut hankkimaan alueelta runsaasti uusia asiakkaita.

Pohjoismaiden poikkeuksellisen vahva kasvu on sen sijaan yllättänyt jopa Ducharmen itsensä.

– Minulla ei oikeastaan ole selitystä Pohjoismaiden kasvulle. Kun katson asiakasrakennetta, erityisesti OEM-yritykset näyttävät menestyvän hyvin, hän sanoo.

Yksi mahdollinen selitys ovat valtioiden teknologiateollisuuteen ja tekoälyyn tekemät investoinnit. Pohjoismaissa kasvu näkyy ennen kaikkea puolijohteissa, mutta myös liittimien, passiivikomponenttien ja automaatiotuotteiden kysyntä on lisääntynyt. Mouserille erityisen myönteinen merkki on uusien ostajien määrän kasvu.

– Yksi tärkeimmistä menestyksemme mittareista on se, kuinka paljon saamme uusia ostajia. Pohjoismaista on tullut poikkeuksellisen paljon asiakkaita, jotka eivät ole aikaisemmin ostaneet Mouserilta, Ducharme kertoo.

Kasvua vauhdittavat tekoälyn lisäksi teollisuuselektroniikan elpyminen, energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvät investoinnit sekä ilmailu- ja puolustusteollisuuden voimakas kysyntä. Erityisesti droonien ja niiden torjuntajärjestelmien kehitys synnyttää Eurooppaan uusia elektroniikkayrityksiä.

Ducharme pitää puolustuselektroniikkaa Mouserille merkittävänä kasvumahdollisuutena, vaikka suhtautuu henkilökohtaisesti ristiriitaisesti sotilaallisen kysynnän kasvuun. Hänen mukaansa erityisesti startup-yritykset sopivat Mouserin asiakaskuntaan, sillä niiden tuotekehitys tarvitsee aluksi vain pieniä komponenttimääriä.

Euroopan vahvasta kasvusta poikkeaa autoteollisuus, jonka kysyntä ei ole vielä lähtenyt kunnolla elpymään. Erityisesti Saksan autoteollisuuden vaikeudet näkyvät markkinoilla. Muilla teollisuudenaloilla kehitys on kuitenkin ollut niin vahvaa, että Mouser odottaa kasvun jatkuvan myös vuonna 2027.

Nopea elpyminen alkaa samalla kiristää komponenttien saatavuutta. Ducharmen mukaan hinnat ovat nousseet jo vuoden 2026 alusta lähtien, eikä nousu rajoitu muisteihin. Myös puolijohteiden ja MLCC-kondensaattorien toimitusajat ovat pidentyneet.

– Ensi vuonna joidenkin komponenttiteknologioiden toimitukset joutuvat allokaatioon. Toimitusajat pitenevät ja hinnat nousevat. Saatavuudesta tulee ainakin osassa markkinaa nykyistä vaikeampaa, Ducharme ennustaa.

Mouser on varautunut tilanteeseen kasvattamalla varastojaan myös heikomman kysynnän vuosina. Yhtiön mukaan sen toimitukset Eurooppaan sujuvat edelleen tyypillisesti kahdessa tai kolmessa päivässä. Ducharme korostaa, että komponenttivalmistajille on tärkeää turvata myös tuotekehityksessä tarvittavien pienten erien saatavuus. Jos suunnittelijat eivät saa komponentteja prototyyppeihinsä nyt, niitä ei välttämättä valita muutaman vuoden kuluttua alkavaan sarjatuotantoon.