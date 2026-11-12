Sulautettujen laitteiden ohjelmistojen ylläpito voi vaatia enemmän työtä kuin itse laitteen alkuperäinen suunnittelu. Teollisuuslaitteet pysyvät käytössä usein 10–15 vuotta, ja EU kyberkestävyyssäädös CRA lisää valmistajien vastuuta ohjelmistojen tietoturvasta koko niiden tukijakson ajan. Avnet-konserniin kuuluva Tria Technologies vastaa haasteeseen uudella Linux-alustalla.
Sulautettujen järjestelmien kehityksessä huomio on perinteisesti keskittynyt laitteiston suunnitteluun ja ohjelmiston saamiseen tuotantokuntoon. Nyt yhä suuremmaksi haasteeksi nousee se, miten käyttöjärjestelmä, laitekohtaiset ohjelmistot ja sovellukset pidetään turvallisina vuosien ajan.
Erityisesti Linux-pohjaisissa järjestelmissä ylläpito tarkoittaa jatkuvaa haavoittuvuuksien seurantaa, tietoturvapäivityksiä, ohjelmistokomponenttien yhteensopivuuden varmistamista ja testausta. Pitkän elinkaaren teollisuuslaitteissa tämä työ voi lopulta ylittää alkuperäisen laitesuunnittelun vaatiman panostuksen.
EU:n kyberkestävyyssäädös CRA tekee kysymyksestä entistä ajankohtaisemman. Valmistajien on hallittava tuotteidensa haavoittuvuuksia ja toimitettava tietoturvapäivityksiä säädöksen edellyttämän tukijakson ajan. CRA keskeisiä tuotevaatimuksia aletaan soveltaa joulukuussa 2027.
Tria Technologies esitteli Münchenin Electronica-messuilla uuden Tria Embedded Kit -ohjelmistokokonaisuuden, joka on suunniteltu erityisesti pitkäikäisten sulautettujen järjestelmien kehitykseen ja ylläpitoon. Ratkaisu perustuu Yocto Linuxiin ja tarjoaa modulaarisen ohjelmistopohjan yhtiön sulautetuille laitteistoalustoille.
– Sulautettujen ohjelmistojen kehitystä ei voi enää käsitellä kertaluonteisena suunnittelutehtävänä. Valmistajien on pidettävä tuotteensa turvallisina, päivitettävinä ja tuettuina vuosien ajan niiden markkinoille tulon jälkeen, sanoo Tria Technologiesin varatoimitusjohtaja Daniel Denzler.
Tria Embedded Kit sisältää kevyen BSP-ohjelmistopaketin sekä valinnaisen Tria OS -käyttöjärjestelmän. Jälkimmäinen tarjoaa muun muassa turvallisen käynnistyksen, suojatun tallennuksen ja langattomasti tai verkkoyhteyden kautta toteutettavat OTA-ohjelmistopäivitykset. Valmistaja voi myös käyttää omaa ohjelmistoaan Tria OS sijasta.
Tietoturvan ylläpitoa varten Tria tarjoaa ohjelmistokomponenttien SBOM-luetteloiden muodostamisen, CVE-haavoittuvuuksien hallinnan sekä laitteiden etähallinnan. Tria Fleet mahdollistaa laitekannan valvonnan, konfiguroinnin ja päivitykset. SuperCare-palvelussa valmistaja voi puolestaan ulkoistaa Trialle alustan ylläpidon, haavoittuvuuksien hallinnan ja regressiotestauksen.
Tria lupaa alustalle neljännesvuosittaiset tietoturvapäivitykset sekä tuen kahdelle rinnakkaiselle Yocto LTS -versiolle. Ratkaisu tukee jo NXP i.MX-prosessoreita ja Intel-alustoja. Qualcommin alustojen tuki on tarkoitus lisätä alkuvuonna 2027.