– Paikannuksen tarkkuudessa, luotettavuudessa ja virrankulutuksessa otetaan nyt merkittäviä edistysaskelia, sanoo u-bloxin toimitusjohtaja Matthias Poppel. Münchenin Electronica-messuilla yhtiö esittelee GNSS-moduulia, joka lupaa alle kahden nanosekunnin ajoitustarkkuuden kriittisen infrastruktuurin tarpeisiin.
Uusi ZED-X20T perustuu u-bloxin X20-alustaan ja vastaanottaa kaikkien keskeisten satelliittijärjestelmien signaaleja useilla taajuusalueilla. Moduuli tukee myös eurooppalaisen Galileo-järjestelmän High Accuracy Service -palvelua.
Alle kahden nanosekunnin ajoitustarkkuus on merkittävä ominaisuus järjestelmissä, joissa eri laitteiden kellot on synkronoitava erittäin tarkasti. Tällaisia ovat esimerkiksi tietoliikenneverkot, sähköverkot ja muut kriittisen infrastruktuurin järjestelmät.
Kahden nanosekunnin aikana valo etenee noin 60 senttimetriä. Tämä havainnollistaa vaadittavaa tarkkuustasoa, vaikka moduulin ilmoittama ajoitustarkkuus ei sellaisenaan tarkoita vastaavaa paikannustarkkuutta.
Tarkan ajoituksen lisäksi u-blox korostaa järjestelmän häiriönsietokykyä. ZED-X20T sisältää kehittyneitä suojauksia sekä GNSS-signaalien häirintää että väärennettyjä satelliittisignaaleja vastaan. Näiden merkitys kasvaa, kun satelliittiajoitukseen tukeutuvien järjestelmien toimintavarmuudelle asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia.
Samaan X20-tuoteperheeseen kuuluvat myös tarkkaan paikannukseen suunniteltu ZED-X20P sekä ZED-X20D, joka määrittää laitteen todellisen suunnan jo käynnistyksestä lähtien. Yhteinen laitealusta helpottaa erilaisten paikannus- ja ajoitusratkaisujen kehittämistä.