Yksi radioverkko voi palvella yli miljoonaa älymittaria, joiden paristot kestävät jopa 20 vuotta. Norjalainen Radiocrafts, joka kuuluu ruotsalaiseen LumenRadio-konserniin, on esitellyt valmistajan mukaan maailman ensimmäisen uutta OMS-LPWAN-tiedonsiirtotekniikkaa tukevan radiomoduulin.
OMS-LPWAN (Open Metering System – Low Power Wide Area Network) on uusi langaton tiedonsiirtotekniikka, joka sisältyy OMS-standardin viidenteen sukupolveen. Se on kehitetty erityisesti laajoihin mittariverkkoihin, joissa tuhannet tai jopa miljoonat paristokäyttöiset vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämpömittarit lähettävät tietojaan langattomasti.
Tekniikan määrittelyjen mukaan yksi OMS-LPWAN-verkko voi tukea yli miljoonaa mittaria ja käsitellä jopa 1,5 miljoonaa tiedonsiirtoa vuorokaudessa. Samalla mittareiden paristojen käyttöikä voi yltää 15–20 vuoteen.
Tekniikan keskeinen ominaisuus on niin sanottu Splitting Mode. Siinä mittarin lähettämä viesti jaetaan pienempiin osiin, jotka lähetetään eri aikoina ja eri radiotaajuuksilla. Näin voidaan parantaa tiedonsiirron häiriönsietoa ja kuuluvuutta sekä vähentää energiankulutusta.
Ratkaisu soveltuu erityisesti haastaviin radioympäristöihin. Esimerkiksi vesimittarit voivat sijaita kellareissa, maan alla tai rakennusten teknisissä tiloissa, joissa radiosignaalien eteneminen on vaikeaa.
Radiocraftsin uusi moduuli tuo OMS-LPWAN-tekniikan mittarivalmistajien käyttöön valmiina komponenttina. Valmistajien ei tarvitse suunnitella radiotekniikkaa alusta lähtien, mikä voi lyhentää tuotekehitysaikaa ja pienentää kehityskustannuksia.
Radiocraftsilla on pitkä kokemus älymittareiden langattomasta tiedonsiirrosta. Yhtiö on toimittanut maailmanlaajuisesti yli viisi miljoonaa radiomoduulia. Sen tekniikkaa käytetään muun muassa Ranskan ja Espanjan 169 megahertsin Wize-verkoissa sekä Saksan Wireless M-Bus -mittariverkoissa. Oslossa toimiva Radiocrafts on kuulunut syyskuusta 2023 lähtien ruotsalaiseen LumenRadio-konserniin.