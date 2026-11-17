Piilaaksossa kehitetään uutta Linux-pohjaista käyttöjärjestelmää, jossa tekoäly ei ole erillinen sovellus vaan osa koko järjestelmän perustaa. Kora Systems uskoo voivansa haastaa Microsoftin ja Applen vain 50 huippuinsinöörin voimin. Ensimmäiset Kora-tietokoneet on tarkoitus tuoda markkinoille ensi vuonna.
Kora Systemsin mukaan nykyiset työpöytäkäyttöjärjestelmät on suunniteltu aikaan ennen tekoälyä. Windowsissa ja macOSä tekoäly toimii pääosin sovellusten tai selaimen kautta, eikä se pääse hyödyntämään koko järjestelmän resursseja samalla tavalla kuin käyttöjärjestelmään alusta lähtien integroitu tekoäly.
Kora pyrkii muuttamaan tämän. Yhtiön kehittämä käyttöjärjestelmä rakentuu Linux-ytimen päälle, mutta sen arkkitehtuuri on suunniteltu tekoälymalleja ja itsenäisesti toimivia agentteja varten. Tekoälylle annetaan pääsy järjestelmän toimintoihin, tiedostoihin ja laskentaresursseihin käyttäjän määrittämien käyttöoikeuksien puitteissa.
Käyttöjärjestelmän ytimessä toimii Cortex-niminen päättelymoottori, joka yhdistää tietokoneen prosessorin, grafiikkasuorittimen ja neuroverkkokiihdyttimen tekoälyn käyttöön. Koran mukaan järjestelmä pystyy hyödyntämään myös lähiverkon muiden tietokoneiden laskentatehoa.
Lähtökohtana on paikallinen tekoäly. Mallit toimivat ensisijaisesti käyttäjän omalla laitteistolla, mutta järjestelmä voi tarvittaessa käyttää myös pilvipalveluissa toimivia suuria tekoälymalleja. Käyttäjän työtilojen muisti ja kontekstitiedot säilytetään omalla tietokoneella.
Kora haluaa uudistaa myös työpöydän käyttöliittymän. Perinteisten sovellusten ja tiedostokansioiden sijaan järjestelmä perustuu niin sanottuihin neurotyötiloihin, jotka kokoavat yhteen käyttäjän tehtävät, tiedot, sovellukset ja tekoälyagentit. Työtilat ovat toisistaan eristettyjä, ja käyttäjä hallitsee niiden käyttöoikeuksia.
Yhtiö aikoo avata käyttöjärjestelmän rajapinnat myös ulkopuolisille kehittäjille. Kora SDK tarjoaa pääsyn muun muassa työtiloihin, muistiin, kontekstitietoihin ja semanttiseen hakuun. Tavoitteena on ympäristö, jossa eri valmistajien tekoälymallit ja agenttipalvelut voivat toimia suoraan käyttöjärjestelmän osina.
Koran taustalla on poikkeuksellisen kokenut joukko käyttöjärjestelmäkehittäjiä. Toimitusjohtaja Kirt McMaster tunnetaan Cyanogenista, joka kehitti Androidiin perustuvaa vaihtoehtoista mobiilikäyttöjärjestelmää. Mukana on myös Androidin kansainvälisestä kasvusta vastannut John Lagerling.
Kora on saanut alkunsa McMasterin perustamasta Playtronista, jonka GameOS-käyttöjärjestelmä kehitettiin Linuxin pohjalta erityisesti pelitietokoneita varten. Sama teknologia muodostaa nyt Koran perustan. GameOS jatkaa uudessa järjestelmässä GameFrame-pelitilana, jonka avulla tietokone voidaan muuttaa pelikonsolin kaltaiseksi ympäristöksi.
– Uskomme, että 50 huippuosaavaa insinööriä voi haastaa Windowsin, Koran teknologiajohtaja Franck De Girolami sanoo.
Hänen mukaansa tekoäly on muuttanut myös käyttöjärjestelmien kehittämisen taloudellisia edellytyksiä. Koran insinöörit hyödyntävät itse tekoälymalleja ja agentteja ohjelmistokehityksessä, mikä mahdollistaa aiempaa huomattavasti pienemmät kehitystiimit.
Koran ensimmäinen kohderyhmä ovat ohjelmistokehittäjät, sisällöntuottajat ja muut tekoälyn tehokäyttäjät. Yhtiö arvioi, että maailmassa on jo noin 45 miljoonaa tällaista käyttäjää ja että määrä kasvaa yli 150 miljoonaan vuoteen 2033 mennessä. Luvut perustuvat osittain yhtiön omiin ennusteisiin.
Ensimmäinen Kora-käyttöjärjestelmä on tarkoitus tuoda PC-tietokoneisiin vuonna 2027. Mukana on myös Qualcommin Snapdragon-suorittimiin perustuvia laitteita, joita kehitetään yhteistyössä Qualcommin kanssa.