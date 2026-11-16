Suomalainen Iceye on julkistanut viidennen sukupolven SAR-tutkasatelliittinsa, joka pystyy parhaimmillaan 11 senttimetrin erotuskykyyn. Gen5-satelliitti tuo mukanaan myös tekoälyprosessorin, jonka avulla kuvien analysointia voidaan tulevaisuudessa siirtää suoraan kiertoradalle.
Iceyen mukaan Gen5 on tarkin kaupallisesti valmistettu SAR-tutkasatelliitti. Viranomaisasiakkaille tarkoitettu järjestelmä käyttää jopa 1 800 megahertsin kaistanleveyttä, jolla saavutetaan parhaimmillaan 11 senttimetrin erotuskyky kansainvälisen ITU-sääntelyn sallimissa rajoissa. Muille asiakkaille tarjotaan 1 200 megahertsin kaistaa ja 16 senttimetrin erotuskykyä.
SAR eli synteettisen apertuurin tutka mahdollistaa maanpinnan kuvaamisen myös pimeässä ja pilvien läpi. Tarkempi erotuskyky auttaa havaitsemaan pienempiä kohteita ja erottamaan yksityiskohtia esimerkiksi sotilaallisessa tiedustelussa, meriliikenteen valvonnassa ja katastrofialueiden seurannassa.
Gen5 parantaa myös satelliitin kuvantamiskapasiteettia. Iceyen mukaan kuvaamiseen käytettävissä oleva aika kiertoratakierrosta kohti kaksinkertaistuu aiempiin sukupolviin verrattuna. Peräkkäisten kuvausikkunoiden vähimmäisetäisyys pienenee yli 30 prosenttia, joten satelliitti pystyy keräämään enemmän kuvia saman ylilennon aikana.
Uudistettu kiertoradan hallinta mahdollistaa saman kohteen kuvaamisen päivittäin samasta katselukulmasta. Tämä helpottaa erityisesti pienten muutosten havaitsemista, kun eri päivinä otettuja tutkakuvia verrataan keskenään.
Merkittävä tekninen uudistus on satelliittiin integroitu tekoälyprosessori. Sen avulla Iceye aikoo siirtää kuvien alustavaa käsittelyä, kohteiden seulontaa ja jatkokuvauksen ohjausta suoraan satelliittiin. Ominaisuudet otetaan käyttöön vaiheittain ohjelmistopäivityksillä. Tavoitteena on lyhentää aikaa kuvan ottamisesta siihen, että sen perusteella voidaan tehdä päätöksiä.
– Aika havainnosta päätökseen ratkaisee kaiken avaruuteen perustuvassa tiedustelussa, olipa kyse aluksen seuraamisesta tai tulvaan reagoimisesta, sanoo Iceyen toimitusjohtaja ja perustajajäsen Rafal Modrzewski.
Iceye kertoo kehittävänsä uuden satelliittisukupolven noin 18 kuukauden välein ja julkaisevansa ohjelmistopäivityksiä neljännesvuosittain. Gen5 käyttää samaa ohjelmisto- ja maa-asemainfrastruktuuria kuin aiemmat sukupolvet, joten nykyiset asiakkaat voivat ottaa uuden satelliitin käyttöön muuttamatta toimintatapojaan. Yhtiön mukaan uusi asiakas voi saada oman, ITAR-vientirajoituksista vapaan Gen5-järjestelmän käyttöönsä 12 kuukaudessa sopimuksen allekirjoittamisesta.