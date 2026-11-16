Nokia mukana – 20 gigabittiä ilman kaapelia

Googlen tutkimushankkeesta irtautunut Taara esittelee yhdessä AT&T ja Nokia Federal Solutionsin kanssa tekniikkaa, joka siirtää dataa ilmassa valonsäteellä jopa 20 gigabitin sekuntinopeudella. Texasissa demonstroitava yhteys ulottuu 14 kilometrin päähän ilman valokuitua tai radiotaajuuksia.

Taara Lightbridge perustuu vapaassa tilassa tapahtuvaan optiseen tiedonsiirtoon (FSO, Free Space Optics). Data siirretään kahden päätelaitteen välillä kapealla, näkymättömällä valonsäteellä. Tekniikka mahdollistaa jopa 20 gigabitin sekuntinopeuden enintään 20 kilometrin etäisyydellä, kun päätelaitteiden välillä on esteetön näköyhteys.

Texas Tech Universityssä järjestettävässä demonstraatioissa optinen yhteys kulkee yliopistorakennuksen katolta 14 kilometrin päähän siirrettävälle matkaviestinverkon tukiasemalle. Taara esittelee ratkaisua yhdessä AT&T ja Nokia Federal Solutionsin kanssa yrityksille sekä Yhdysvaltain osavaltio- ja liittovaltion viranomaisille. Nokian tarkempaa teknistä roolia demonstraatioissa ei kerrota.

Tekniikan merkittävä etu on käyttöönoton nopeus. Valokuituyhteyden rakentaminen voi edellyttää kaivutöitä, lupaprosesseja ja kuukausien odotusta. Taaran optiset päätelaitteet voidaan puolestaan asentaa rakennusten katoille tai mastoihin muutamassa tunnissa. Myöskään radiotaajuuslupia ei tarvita.

Tekniikkaa kokeiltiin jo jalkapallon MM-finaalissa New Jerseyn MetLife Stadiumilla, jossa AT&T käytti kahta Taara Lightbridge -yhteyttä yli 80 000 katsojaa palvelleen verkkonsa kapasiteetin kasvattamiseen. Optiset linkit siirsivät dataa jopa 20 gigabitin sekuntinopeudella, ja järjestelmä saatiin käyttöön muutamassa tunnissa.

Stadionilla optisia yhteyksiä varmennettiin millimetriaaltoradiolla. Taaran mukaan yhdistetty ratkaisu saavutti 99,999 prosentin käytettävyyden. Radiovarmistus on tärkeä, sillä optisten yhteyksien toimintaa voivat heikentää esimerkiksi sumu, voimakas sade ja muut näkyvyyttä rajoittavat sääolosuhteet.

Taaran mukaan maailmalla on jo satoja sen optisia yhteyksiä yli 20 maassa. Niitä käytetään erityisesti alueilla, joille valokuidun rakentaminen on vaikeaa tai kallista. Optinen langaton yhteys voi toimia myös valokuidun rinnalla vaihtoehtoisena siirtoreittinä. AT&T tutkii parhaillaan tekniikan laajempia käyttömahdollisuuksia yritysverkoissa.

Taara kehittää samalla seuraavan sukupolven optista tekniikkaa. Taara Photonics -alustassa valonsäteen suuntaus ja seuranta toteutetaan optisella vaiheistetulla antenniryhmällä, jossa tuhannet pienet, ohjelmallisesti ohjatut valonlähteet säätävät säteen suuntaa ja kompensoivat ilmakehän aiheuttamia häiriöitä. Tavoitteena on pienentää päätelaitteiden kokoa ja tehdä optisista yhteyksistä entistä helpommin käyttöönotettavia.