TME haastaa DigiKeyn ja Mouserin eri aseilla

– Vertailimme valikoimaamme DigiKeyn ja Mouserin kanssa. Meillä on 1 300 toimittajaa, joista 747:ää ei löydy kummankaan kilpailijan valikoimasta, kertoo TME Amerikan liiketoimintaa johtava Mark Burr-Lonnon. Puolalainen komponenttijakelija kasvaa tänä vuonna 30 prosenttia ja aikoo haastaa alan amerikkalaiset jättiläiset ennen kaikkea erilaisella tuotevalikoimalla.

Burr-Lonnon tuntee kilpailijansa poikkeuksellisen hyvin. Hän työskenteli aiemmin Mouserilla ja aloitti TME:n palveluksessa huhtikuussa. Nyt hänen tehtävänään on kasvattaa puolalaisyhtiön liiketoimintaa Amerikassa ja auttaa konsernia laajentumaan kansainvälisesti.

Electronica-messuilla Münchenissä Burr-Lonnon kertoi, ettei TME aio kilpailla DigiKeyn ja Mouserin kanssa pelkästään samoista asiakkaista samoilla tuotteilla. Suurten puolijohdevalmistajien komponentteja löytyy kaikkien kolmen jakelijan valikoimista. Sen sijaan sadoissa pienemmissä tuotemerkeissä kilpailutilanne on aivan toinen.

– DigiKey ja Mouser ovat erittäin hyviä siinä, mitä tekevät. Mutta niissä tuotemerkeissä, joita niillä ei ole, kohtaamme lähes olematonta kilpailua, Burr-Lonnon sanoo.

Strategia näkyy myös tekoälymarkkinoilla. TME oli juuri saanut Yhdysvalloissa noin puolen miljoonan dollarin tilauksen italialaisen valmistajan liittimistä. Tuotteet oli valittu datakeskusten jälkiasennuksiin, eikä valmistajalla ollut samanlaista jakeluverkostoa kuin alan tunnetuimmilla merkeillä.

Burr-Lonnonin mukaan tekoälybuumi hyödyttää komponenttijakelijoita, mutta suurimmat tilaukset menevät usein suoraan valmistajille. Jakelijan mahdollisuus syntyy erityisesti silloin, kun asiakas tarvitsee tuotteita valmistajalta, johon sillä ei ole suoraa ostosuhdetta.

TME:n liikevaihto kasvaa tänä vuonna maailmanlaajuisesti noin 30 prosenttia. Burr-Lonnon korostaa, ettei yhtiö myy muistipiirejä, joiden kysyntä ja hintakehitys ovat vauhdittaneet monien muiden alan yritysten kasvua. TME:n kasvu on hänen mukaansa lähes kokonaan orgaanista.

Yhtiön liikevaihto jää tänä vuonna hieman alle 500 miljoonan dollarin. Asiakkaita TME:llä on maailmanlaajuisesti noin 320 000. Burr-Lonnonin mukaan yhtiön tärkein tavoite ei olekaan yksittäisten tilausten kasvattaminen vaan uusien asiakkaiden hankkiminen.

Yhdysvalloissa TME:n myynti kasvaa tänä vuonna noin 60 prosenttia, joskin lähtötaso on vielä pieni. Kasvua tukemaan yhtiö avaa tammikuussa 2027 uuden varaston. Aluksi varastoitavia tuotteita on vähän, mutta valikoimaa laajennetaan vuoden mittaan.

TME ei kuitenkaan aio rakentaa Yhdysvaltoihin kopiota Puolan keskusvarastostaan. Pienet elektroniikkakomponentit voidaan edelleen toimittaa keskitetysti Puolasta, kun taas suuret ja raskaat tuotteet kannattaa varastoida lähellä asiakkaita.

Samalla yhtiö aikoo kasvattaa varastoihinsa sitoutuvaa pääomaa. TME:llä on tällä hetkellä noin 120 miljoonan dollarin arvosta tuotteita varastossa. Varaston kiertonopeutta aiotaan laskea nykyisestä lähes kolmesta lähemmäs kahta, mikä tarkoittaa suurempaa varastoa suhteessa myyntiin.

Myös Pohjoismaissa TME näkee kasvumahdollisuuksia. Burr-Lonnon myöntää, ettei yhtiön asema Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa ole vielä sillä tasolla, jolla sen pitäisi olla. Logistiikasta kasvun ei hänen mukaansa pitäisi jäädä kiinni. Puolalaisena yrityksenä TME pystyy toimittamaan tuotteita Pohjoismaihin nopeasti ja kilpailukykyisesti.

Burr-Lonnon käyttää toistaiseksi lähes kaiken työaikansa Amerikan liiketoiminnan kehittämiseen, mutta hänen toinen tehtävänsä on auttaa TME:tä kasvamaan myös muualla maailmassa. Pohjoismaat kuuluvat markkinoihin, joilla yhtiö uskoo voivansa vahvistaa asemaansa.