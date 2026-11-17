Wi-Fi 8 -standardin odotetaan valmistuvan vasta vuonna 2028, mutta ensimmäisiä laitteita voidaan jo testata. Anritsu on päivittänyt MT8862A-mittausalustansa tukemaan uutta WLAN-tekniikkaa sekä Bluetooth LE -yhteyksiä.
Wi-Fi 8 eli IEEE 802.11bn keskeinen tavoite ei ole kasvattaa langattoman verkon huippunopeutta vaan parantaa yhteyksien luotettavuutta ja pienentää viiveitä. Tämä on tärkeää esimerkiksi teollisuusroboteissa ja muissa järjestelmissä, joissa langattoman yhteyden on toimittava häiriöttömästi myös vaikeissa olosuhteissa.
Anritsun MT8862A-testilaitteen uudet ominaisuudet mahdollistavat Wi-Fi 8:n radiotaajuusominaisuuksien mittaamisen jo standardin kehitysvaiheessa. Samalla laitteella voidaan testata myös Bluetooth Low Energy -yhteyksiä, joita käytetään Wi-Fin rinnalla esimerkiksi IoT-laitteissa, puettavassa elektroniikassa ja älypuhelimissa.
Uudet ominaisuudet toteutetaan ohjelmistopäivityksellä, joten MT8862A:n nykyiset käyttäjät eivät tarvitse uutta mittalaitetta. Mittausalusta tukee Wi-Fi 8 ja Wi-Fi 7 320 megahertsin kanavaleveyttä ja 4096-QAM-modulaatiota. Lisäksi se kattaa Wi-Fi 6E kolme taajuusaluetta sekä aiemmat WLAN-standardit.
MT8862A:n verkkotilassa mittalaite muodostaa yhteyden testattavaan laitteeseen, jolloin radiotaajuusominaisuuksia voidaan mitata laitteen ollessa toiminnassa. Mittaukset voidaan tehdä joko kaapeliyhteydellä tai langattomasti antennin kautta OTA-menetelmällä.
Mitattavia suureita ovat muun muassa lähetysteho, modulaation tarkkuus ja vastaanottimen herkkyys eri datanopeuksilla. Bluetooth LE -mittaukset perustuvat Bluetooth SIG RF PHY -testimäärityksiin.