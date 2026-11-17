Suomalaisen Instan kehittämä salauslaite on saanut ensimmäisenä kotimaisena salausratkaisuna Naton Confidential-tason hyväksynnän. Traficom on lisäksi todennut Insta SafeLink Secret -salaimen täyttävän Suomen turvallisuusluokan II eli SALAINEN-tason vaatimukset. Hyväksynnät avaavat laitteelle käyttömahdollisuuksia sekä Suomen viranomaisverkoissa että Naton turvallisuusluokitellussa tiedonsiirrossa.
Insta SafeLink Secret on Suomessa suunniteltu ja valmistettu salain, joka suojaa tietoliikennettä esimerkiksi viranomaisten toimipisteiden, datakeskusten ja muiden turvallisuuskriittisten verkkojen välillä. Laitteen salauskapasiteetti on 10 gigabittiä sekunnissa.
Salaimen teknisiin ominaisuuksiin kuuluvat laitteistopohjainen puna-musta-erottelu, aktiivinen tunkeutumisen tunnistus ja siihen reagointi sekä kvanttiturvalliset salausalgoritmit. Puna-musta-erottelulla tarkoitetaan salaamattoman ja salatun tiedon käsittelyn eristämistä toisistaan. Ratkaisulla pyritään estämään arkaluonteisen tiedon vuotaminen salatun verkon ulkopuolelle.
Naton Confidential-hyväksyntä mahdollistaa laitteen käytön Naton Restricted- ja Confidential-tasoille luokitellun tiedon suojaamiseen hyväksynnän ehtojen mukaisesti. Insta tavoittelee seuraavaksi korkeamman Secret-tason hyväksyntää. Yhtiö on jo testannut laitteen yhteensopivuutta muiden kansainvälisten toimijoiden ratkaisujen kanssa.
– Naton Confidential-hyväksyntä on tärkeä saavutus suomalaiselle salausteknologialle. Rakennamme ratkaisua Suomen ja liittolaistemme tarpeisiin, ja työ Naton Secret-hyväksynnän saavuttamiseksi jatkuu määrätietoisesti, sanoo Instan kyberturvallisuusliiketoiminnan tuotepäällikkö Tomi Liljemark.
Instan mukaan kotimaisuus on salausratkaisussa myös huoltovarmuuskysymys. Laitteen suunnittelu, kehitys, valmistus, huolto ja tuotetuki sijaitsevat Suomessa. Yhtiö lupaa tuotteelle yli kymmenen vuoden elinkaarituen, mikä on tärkeää erityisesti puolustushallinnon ja viranomaisten pitkäikäisissä tietoliikennejärjestelmissä.
Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen NCSA-toiminto vastaa Suomessa salaustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtajan Anssi Kärkkäisen mukaan kotimainen salausteknologian kehitys ja viranomaisarviointi vahvistavat Suomen krypto-osaamista ja huoltovarmuutta.