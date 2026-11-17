Suurten virtojen johtaminen piirilevyllä on perinteisesti edellyttänyt paksuja kuparikerroksia tai erikoisrakenteita. Würth Elektronik ICS uusi PowerBusbar PF -virtakisko mahdollistaa suurten virtojen siirtämisen myös tavallisella FR4-piirilevyllä. Samalla voidaan pienentää piirilevyn kokoa ja valmistuskustannuksia.
PowerBusbar PF on piirilevyyn pystysuoraan asennettava kuparinen virtakisko, joka kiinnitetään press-fit-tekniikalla. Liitos ei edellytä juottamista, vaan virtakisko puristetaan piirilevyn metalloituihin reikiin.
Ratkaisun keskeinen etu on, että suuri kuparipoikkipinta voidaan tuoda juuri niihin kohtiin piirilevyä, joissa kulkee suuria virtoja. Koko piirilevyä ei tarvitse valmistaa paksukuparitekniikalla, jos suuria virtoja esiintyy vain tietyillä alueilla.
Virtakisko voidaan myös viedä piirilevyn muiden rakenteiden yli, jolloin se toimii suurivirtaisena siltana eri osien välillä. Pystysuora asennus säästää piirilevyn pinta-alaa ja jättää enemmän tilaa muille komponenteille.
Würthin mukaan ratkaisu parantaa merkittävästi myös lämmönhallintaa. Valmistajan mittauksissa virtakisko alensi lämpötilaa jopa 53,5 asteella, kun ympäristön lämpötila oli 40 astetta ja virta 185 ampeeria. Tulos osoittaa, että suuri kuparipoikkipinta voi toimia myös tehokkaana lämmönjohtimena. Würth ei kuitenkaan erittele tiedotteessaan mittauksen vertailurakennetta.
PowerBusbar PF tulee saataville neljässä koossa. Virtakiskojen pituudet vaihtelevat 19 millimetristä 59 millimetriin. Kaikkien versioiden korkeus on 18,4 millimetriä ja paksuus 1,2 millimetriä.
Würth näkee ratkaisulle käyttökohteita erityisesti tekoälydatakeskusten tehonsyötössä, sähköisessä liikenteessä, energiavarastoissa ja teollisuusautomaatiossa. Näissä sovelluksissa virrat kasvavat, mutta elektroniikan rakenteilta vaaditaan samalla yhä suurempaa tehotiheyttä.