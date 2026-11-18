Fujitsun verkkoteknologiayhtiö 1Finity on kehittänyt optisen verkkokortin, jolla eri datakeskuksissa sijaitsevia tekoälypalvelimia voidaan yhdistää jopa 800 gigabitin sekuntinopeudella noin sadan kilometrin etäisyydellä. Uutuuden tavoitteena on saada hajautetut GPU-resurssit tehokkaampaan käyttöön.
Ultra Optical System N100 -verkkokortti on tarkoitettu erityisesti tekoälyn koulutukseen ja päättelyyn, joissa suuria tietomääriä siirretään jatkuvasti palvelimien välillä. Fujitsun mukaan perinteisten Ethernet-yhteyksien viiveet ja pakettihäviöt voivat pitkillä etäisyyksillä heikentää suorituskykyä ja jättää kalliita GPU-resursseja odottamaan dataa.
Ratkaisun perustana on 1Finityn kehittämä xRDMA-tiedonsiirtotekniikka, joka pyrkii säilyttämään suuren siirtotehon myös pitkissä yhteyksissä. Sen avulla eri datakeskuksissa sijaitsevat prosessorit ja GPU-kiihdyttimet voivat vaihtaa suuria tietomääriä ilman, että etäisyyden aiheuttama viive heikentää tiedonsiirtoa yhtä voimakkaasti kuin tavanomaisissa ratkaisuissa.
Kortissa on kaksi 400 gigabitin QSFP56-DD-optista liitäntää, joten sen yhteenlaskettu kapasiteetti on 800 gigabittiä sekunnissa. Kyse ei siis ole yhdestä 800 gigabitin yhteydestä, vaan kahdesta erillisestä 400 gigabitin portista.
N100 liitetään palvelimeen PCI Express -väylän kautta. Fujitsun mukaan kortti voidaan asentaa myös olemassa oleviin yhteensopiviin palvelimiin, mikä helpottaa eri datakeskusten laskentaresurssien yhdistämistä.
Tekniikan taustalla on Japanin NEDO-organisaation Green Innovation Fund -hanke, jossa kehitetään seuraavan sukupolven energiatehokkaita datakeskuksia. Ajatuksena on sijoittaa laskentakapasiteettia esimerkiksi alueille, joilla uusiutuvaa sähköä on runsaasti, ja yhdistää resurssit nopeilla optisilla yhteyksillä.
1Finity pitää N100-korttia maailman ensimmäisenä optisena verkkokorttina, joka mahdollistaa 800 gigabitin yhteenlasketun siirtonopeuden noin sadan kilometrin yhteyksissä. Väite perustuu yhtiön omaan markkinaselvitykseen.
Ennakkotilaukset alkavat marraskuussa 2026. Maailmanlaajuinen saatavuus alkaa suunnitelmien mukaan huhtikuussa 2027.