Teollisuusautomaation kyberturvaa voidaan parantaa ilman koko ohjausjärjestelmän uusimista. Omronin uusi CJ3M-logiikka tuo salatun tiedonsiirron ja käyttöoikeuksien hallinnan vanhoihin CJ2M-järjestelmiin pelkällä prosessoriyksikön vaihdolla.
Teollisuuden ohjelmoitavien logiikoiden elinkaari voi olla vuosikymmeniä. Tämä tekee kyberturvan parantamisesta hankalaa, sillä vanhojen ohjausjärjestelmien uusiminen voi edellyttää mittavia ohjelmistomuutoksia, uudelleentestausta ja tuotantokatkoksia.
Omron pyrkii ratkaisemaan ongelman uudella CJ3M-logiikallaan. Se on yhteensopiva aiemman CJ2M-sarjan ohjelmien, muistikarttojen ja I/O-yksiköiden kanssa. Käytännössä modernisointi voidaan toteuttaa vaihtamalla pelkkä CPU-yksikkö. Ohjelmat ja asetukset siirretään uuteen logiikkaan ja niiden toiminta tarkistetaan.
Merkittävin uudistus on kyberturvan tuominen suoraan ohjauslaitteeseen. CJ3M tukee salattua tiedonsiirtoa, käyttäjien tunnistamista, roolipohjaista käyttöoikeuksien hallintaa sekä IP-pakettien suodatusta. Myös tietoliikenneporttien käyttöä voidaan rajoittaa. Näillä ominaisuuksilla pyritään estämään luvatonta pääsyä ohjausjärjestelmään ja suojaamaan sen tietoja.
Uudistus liittyy myös kiristyviin tietoturvavaatimuksiin. Omronin mukaan CJ3M täyttää Kiinan pakolliset GB-standardit, ja EU:n kyberkestävyyssäädöksen eli CRA:n vaatimusten tuki on suunnitteilla. Yhtiö ei siis vielä ilmoita laitteen täyttävän kaikkia CRA-vaatimuksia.
Suorituskykyäkin on kasvatettu. CJ3M pystyy hallitsemaan enimmillään 5 120 I/O-pistettä seitsemässä laajennusräkissä. Ohjelmamuistia on jopa 100 000 askelta ja peruskäskyn suoritusaika on 0,04 mikrosekuntia. Ethernet-yhteyksissä tuetaan muun muassa EtherNet/IP- ja Modbus/TCP-protokollia.
Omron tarjoaa logiikasta kymmenen CPU-versiota, joiden ohjelmakapasiteetti vaihtelee 5 000 ja 100 000 askeleen välillä. Ohjelmointi tapahtuu edelleen CX-One-paketin CX-Programmer-ympäristössä, joten käyttäjien ei tarvitse siirtyä kokonaan uuteen kehitystyökaluun.
CJ3M toimii normaalisti ilman paristoa, mikä vähentää huoltotarvetta. Paristo tarvitaan vain kellotoiminnon ylläpitämiseen pitkien sähkökatkosten aikana. Liitäntöihin kuuluvat USB-C ja SD-muistikorttipaikka.