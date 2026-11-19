Datakeskusten tiedonsiirtonopeuksien kaksinkertaistuminen kiristää kellopiirien tarkkuusvaatimuksia. SiTime on julkistanut kaksi uutta kellopiiriperhettä, jotka tukevat 224 gigabitin SerDes-yhteyksiä ja PCIe 7.0 -väylää. Piirit on kehitetty alun perin Renesasilla, jonka kellopiiriliiketoiminta suunnittelijoineen ja immateriaalioikeuksineen on siirtynyt SiTimelle.
Tekoälypalvelimien ja datakeskusten verkkokytkimien suorituskyky ei riipu pelkästään laskentapiirien nopeudesta. Kun tietoa siirretään yhä suuremmilla nopeuksilla prosessorien, kiihdyttimien, muistien ja verkkolaitteiden välillä, myös kellosignaalien tarkkuudesta tulee kriittinen tekijä.
SiTimen uudet FemtoClock 4- ja VersaClock 8 -piiriperheet on suunniteltu kahteen merkittävään teknologiasiirtymään. Ethernet-verkoissa SerDes-yhteyksien nopeus kasvaa 112 gigabitistä 224 gigabittiin sekunnissa, ja PCIe 7.0 kaksinkertaistaa PCIe 6.0:n tiedonsiirtokapasiteetin.
Nopeuksien kasvaessa ajoitusvirheille jää entistä vähemmän marginaalia. Kellopiirien vaihevärinä eli jitter vaikuttaa suoraan siihen, kuinka luotettavasti vastaanotin pystyy tulkitsemaan suurilla nopeuksilla siirrettyä dataa.
FemtoClock 4 on tarkoitettu erityisesti 224 gigabitin SerDes-yhteyksiä käyttäviin Ethernet-kytkimiin. Sen RMS-vaihevärinä on valmistajan mukaan vain 19 femtosekuntia 312,5 megahertsin taajuudella. Piiri tukee kuutta erillistä taajuusaluetta ja 18 kellolähtöä.
VersaClock 8 puolestaan tuottaa referenssikellosignaaleja PCIe 7.0 -järjestelmiin, joissa yhdistetään suorittimia, tekoälykiihdyttimiä, muisteja ja tallennuslaitteita. Sen RMS-vaihevärinä on 30 femtosekuntia 312,5 megahertsin taajuudella. Piiri toimii jopa 105 celsiusasteen lämpötilassa, mikä on tärkeää tiheästi pakatuissa palvelinrakenteissa.
VersaClock 8 -perheeseen kuuluu viiden, yhdeksän ja 12 lähdön versioita. Suurimman version kotelo on SiTimen mukaan noin 40 prosenttia pienempi kuin vertailukelpoisessa ratkaisussa.
Molemmat piiriperheet perustuvat Renesasin aikana kehitettyyn teknologiaan. Renesasin kellopiiriliiketoiminnan siirryttyä SiTimelle myös tuotteet, suunnittelijat ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet siirtyivät uudelle omistajalle.
FemtoClock 4 ja VersaClock 8 ovat jo tuotannossa ja saatavilla.