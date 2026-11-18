NB-IoT-laitteiden yhteydet eivät enää rajoitu matkapuhelinverkkojen kuuluvuusalueille. Satelliittioperaattori Iridium on aktivoinut uuden NTN Direct -palvelunsa, joka tuo 3GPP-standardeihin perustuvan NB-IoT-tiedonsiirron koko maapallon kattavaan satelliittiverkkoon. Ensimmäinen palveluun hyväksytty moduuli tulee Nordic Semiconductorilta.
Iridiumin mukaan NTN Direct on maailman ensimmäinen 3GPP-standardeihin perustuva satelliittipalvelu, joka pystyy tarjoamaan yhteydet kaikkialla maapallolla. Palvelu perustuu yhtiön jo toiminnassa olevaan matalan kiertoradan LEO-satelliittiverkkoon ja maailmanlaajuisesti koordinoituun L-kaistan taajuusalueeseen.
Uuden palvelun keskeinen ajatus on tuoda satelliittiyhteydet osaksi nykyistä matkapuhelinverkkojen ekosysteemiä. Laitevalmistajat ja operaattorit voivat hyödyntää yhteensopivia NB-IoT-piirejä myös alueilla, joilla maanpäällistä matkapuhelinverkkoa ei ole käytettävissä.
Iridiumin toimitusjohtajan Matt Deschin mukaan alan yhteiset standardit avaavat satelliittiviestinnälle kokonaan uusia markkinoita. Satelliittiverkko ei korvaa matkapuhelinverkkoja, vaan toimii niiden rinnalla ja laajentaa yhteyksien ulottuvuutta.
Teknisesti kiinnostava yksityiskohta liittyy Nordic Semiconductoriin. Iridium on hyväksynyt norjalaisyhtiön nRF9151-moduulin (kuvassa) ensimmäiseksi NTN Direct -palveluun sertifioiduksi moduuliksi. Nordic aikoo julkaista tammikuussa 2027 julkisen laiteohjelmistopäivityksen, jonka avulla myös nykyiset nRF9151-moduulit voivat käyttää uutta satelliittipalvelua ilman laitteistomuutoksia.
Palvelu on suunnattu erityisesti vähän energiaa kuluttaville IoT-laitteille, joiden tarvitsee siirtää suhteellisen pieniä tietomääriä. Sovelluksia ovat esimerkiksi omaisuuden ja ajoneuvojen seuranta, logistiikka, älymaatalous, sähkö- ja vesimittarit sekä teollisuuden etävalvonta. Iridium nostaa esiin myös älykellot ja henkilökohtaiset turvaviestintälaitteet.
Yksi ensimmäisistä sovelluskohteista on karjan seuranta. Norjalainen Nofence integroi NTN Direct -yhteyden N3-kaulapantoihinsa, joilla voidaan seurata eläinten sijaintia ja hallita virtuaalisia laidunrajoja. Satelliittiyhteyden avulla eläimiä voidaan seurata ja laidunrajoja päivittää myös alueilla, joilla matkapuhelinverkko ei kuulu.