Tekoälykisa siirtyy käyttöliittymien väliseksi

Tekoälyn seuraavaa kilpailua ei välttämättä ratkaista kielimallien suorituskyvyllä vaan sillä, miten niitä käytetään. Suomalaiset Jolla ja Venho.ai uskovat henkilökohtaiseen tekoälyagenttiin, joka toimii käyttäjän omassa laitteessa ilman pilvipalvelua. Älypuhelin ei kuitenkaan riitä kaikkeen, sillä paikallisten tekoälymallien suorittamista rajoittavat muisti, virrankulutus ja lämmöntuotto.

Tekoälyalan kilpailu on tähän asti keskittynyt pitkälti siihen, kuka kehittää tehokkaimman ja älykkäimmän kielimallin. Nyt rinnalle nousee kysymys siitä, millainen käyttöliittymä tekee tekoälystä aidosti hyödyllisen? Jolla ja sen yhteistyökumppani Venho.ai esittelivät Slushissa omaa vastaustaan, jossa henkilökohtainen tekoäly toimii paikallisesti käyttäjän omassa hallinnassa olevalla laitteella.

Jollan Mind2 on pieni tekoälytietokone, joka voi toimia henkilökohtaisen tekoälyn keskuslaitteena. Ajatuksena on, ettei kaikkia tekoälymalleja tarvitse suorittaa puhelimessa eikä käyttäjän tietoja lähettää pilveen. Sen sijaan puhelin, tietokone ja myöhemmin esimerkiksi älykello tai kodin älylaitteet voisivat käyttää samaa paikallista tekoälyä.

Venho.ai:n Annika Saarnion mukaan yhtiö on tehnyt paljon työtä, jotta kielimallit saadaan toimimaan suhteellisen pienellä laitteistolla. Ratkaisu perustuu muun muassa tiedon esikäsittelyyn, muistin käytön optimointiin ja laskentatehtävien ajoittamiseen. Kaikkea aineistoa ei tarvitse syöttää sellaisenaan suurelle kielimallille, vaan sitä voidaan ensin muokata pienemmille malleille sopivaan muotoon.

Perustoimintoja on testattu neljän miljardin parametrin kielimallilla, jonka käyttämä toteutus tarvitsee noin 16 gigatavua RAM-muistia. Vaativampaan analyysiin voidaan käyttää 27 miljardin parametrin mallia. Käyttäjä voi itse valita käytettävät mallit, ja avoimen lähdekoodin mallien lisäksi järjestelmä voi hyödyntää API-rajapintojen kautta esimerkiksi OpenAI:n tai Anthropicin Claude-malleja.

Tässä on myös Jollan ratkaisun keskeinen ero suurten teknologiayhtiöiden lähestymistapaan. Puhelimissa voidaan jo suorittaa pieniä kielimalleja, mutta laajempi paikallinen tekoäly vaatii runsaasti muistia ja laskentatehoa. Jatkuva prosessointi kuluttaa akkua ja tuottaa lämpöä. Erillinen keskuslaite voi tehdä raskaan työn, jolloin puhelimelle jää käyttöliittymän ja mahdollisesti kevyen esikäsittelyn rooli.

Jolla ja Venho.ai eivät myöskään pyri kilpailemaan suoraan suurten tekoäly-yhtiöiden kanssa kielimallien kehittämisessä. Tavoitteena on rakentaa niiden ympärille toimiva henkilökohtainen järjestelmä. Se voi esimerkiksi käsitellä sähköposteja, laatia dokumenteista raportteja, tehdä tiedonhakua ja hyödyntää aikaisempia keskusteluja. Kyse ei siis ole pelkästä chatbotista, vaan tekoälystä, joka pystyy suorittamaan käyttäjän puolesta tehtäviä.

Keskeinen periaate on käyttäjän määräysvalta. Käyttäjä päättää, mihin tietoihin agentilla on pääsy ja mitä tietoja voidaan lähettää ulkopuolisiin palveluihin. Tekoäly voi esimerkiksi ehdottaa vastausta sähköpostiin, mutta käyttäjä päättää itse, mitä lopulta lähetetään. Venho.ai ratkaisussa sähköpostipalveluihin voidaan liittyä suoraan IMAP- ja SMTP-rajapintojen kautta, ja järjestelmää voidaan yhdistää myös MCP-yhteensopiviin työkaluihin.

Slushissa Jolla esitteli myös kahden paikallisen tekoälyagentin yhteistyötä. Mind2-laitteissa toimivat agentit voivat viestiä lähiverkossa ilman internetyhteyttä tai pilvipalvelua. Demon ideana on, että agentit voivat jakaa tehtäviä ja sopia esimerkiksi tapaamisaikoja käyttäjiensä antamien valtuuksien puitteissa. Agenttien välisen yhteistyön laajentaminen kuuluu myös ensi vuoden kehitystyöhön.

Jollan näkemyksessä tulevaisuus ei kuitenkaan välttämättä tarkoita satojen itsenäisten agenttien muodostamaa parvea. Kiinnostavampi vaihtoehto on henkilökohtainen keskus, joka tuntee käyttäjän tarpeet ja pystyy ohjaamaan erilaisia toimintoja. Siihen voisivat liittyä myöhemmin esimerkiksi älykellot, puhelimet ja kodin robotit.

Venho.ai ohjelmistopäivityksen on määrä tulla vielä tämän vuoden aikana Mind2-käyttäjille, joita on muutamia satoja. Ensi vuonna kehitystyö laajenee myös työkaluihin, joilla käyttäjät voivat rakentaa omia agenttiratkaisujaan.

Jollan ja Venho.ai lähestymistapa kertoo tekoälyalan laajemmasta muutoksesta. Jos tekoäly alkaa käyttää sovelluksia ja palveluja käyttäjän puolesta, perinteisten sovellusten merkitys käyttöliittymänä voi vähentyä. Jolla uskoo, että tämän suhteen keskipiste voi olla käyttäjän oma laite pilvipalvelun tai älypuhelimen sijasta. Se on teknisesti perusteltu mutta kaupallisesti rohkea valinta aikana, jolloin maailman suurimmat teknologiayhtiöt pyrkivät tekemään tekoälystä kiinteän osan nykyisiä käyttöjärjestelmiään.