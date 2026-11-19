– Tuotantoverkkojen kriittisyys pakottaa tietynlaiseen konservatiivisuuteen, sanoo Advanian verkkoliiketoiminnan johtaja Timo Lindfors. Tekoälyä voidaan jo käyttää teollisuusverkkojen hallinnan tukena, mutta itsenäisiin päätöksiin sitä ei juuri päästetä. Ennen kuin tekoäly voi tehdä muutoksia omin päin, sen on osattava myös peruuttaa virheelliset päätöksensä.

Suuret kielimallit ovat oppineet käsittelemään tekstiä, kuvia ja valtavia tietomääriä, mutta ne eivät vielä ymmärrä fyysistä maailmaa ihmisen tavoin. General Intuitionin Vincent Mitchellin mukaan robotiikan seuraava suuri harppaus edellyttää toimintamalleja, joiden kouluttamisessa videopelit ja simulointi voivat nousta ratkaisevaan asemaan.

Tekoälyn seuraavaa kilpailua ei välttämättä ratkaista kielimallien suorituskyvyllä vaan sillä, miten niitä käytetään. Suomalaiset Jolla ja Venho.ai uskovat henkilökohtaiseen tekoälyagenttiin, joka toimii käyttäjän omassa laitteessa ilman pilvipalvelua. Älypuhelin ei kuitenkaan riitä kaikkeen, sillä paikallisten tekoälymallien suorittamista rajoittavat muisti, virrankulutus ja lämmöntuotto.

Teollisuusautomaation kyberturvaa voidaan parantaa ilman koko ohjausjärjestelmän uusimista. Omronin uusi CJ3M-logiikka tuo salatun tiedonsiirron ja käyttöoikeuksien hallinnan vanhoihin CJ2M-järjestelmiin pelkällä prosessoriyksikön vaihdolla.

Datakeskusten tiedonsiirtonopeuksien kaksinkertaistuminen kiristää kellopiirien tarkkuusvaatimuksia. SiTime on julkistanut kaksi uutta kellopiiriperhettä, jotka tukevat 224 gigabitin SerDes-yhteyksiä ja PCIe 7.0 -väylää. Piirit on kehitetty alun perin Renesasilla, jonka kellopiiriliiketoiminta suunnittelijoineen ja immateriaalioikeuksineen on siirtynyt SiTimelle.

Presidentti Alexander Stubb uskoo, että Suomella on poikkeuksellisen vahvat edellytykset nousta tekoälyn infrastruktuurin suurvallaksi. Slush 2026 -tapahtuman avauskeskustelussa Stubb nosti esiin Suomen puhtaan energian, Nokian verkkoteknologian sekä vahvan kvantti- ja avaruusteknologian osaamisen. Hänen mukaansa tekoälyn seuraava suuri kilpailu käydään infrastruktuurista.

NB-IoT-laitteiden yhteydet eivät enää rajoitu matkapuhelinverkkojen kuuluvuusalueille. Satelliittioperaattori Iridium on aktivoinut uuden NTN Direct -palvelunsa, joka tuo 3GPP-standardeihin perustuvan NB-IoT-tiedonsiirron koko maapallon kattavaan satelliittiverkkoon. Ensimmäinen palveluun hyväksytty moduuli tulee Nordic Semiconductorilta.

Nikola Tesla haaveili jo yli sata vuotta sitten maailmasta, jossa sähköä voitaisiin siirtää ilman johtoja. Nyt suomalainen Willo on ottanut merkittävän askeleen kohti tämän vision toteutumista. Yhtiö esitteli Helsingissä maailman ensimmäiseksi kuvaamansa langattoman tehonsiirron, jossa vastaanotin voi sijaita täysin vapaasti kolmiulotteisessa magneettikentässä. Akuton lamppu syttyi heti, kun se tuotiin huoneeseen.

Nopean Ethernet-yhteyden toteuttaminen on yksi teollisuuden sulautettujen järjestelmien vaativimmista piirilevysuunnittelun tehtävistä. SolidRun on ratkaissut ongelman integroimalla kaikki kolme Ethernetin PHY-piiriä suoraan uuteen NXP i.MX 95 -prosessorimoduuliinsa.

Fujitsun verkkoteknologiayhtiö 1Finity on kehittänyt optisen verkkokortin, jolla eri datakeskuksissa sijaitsevia tekoälypalvelimia voidaan yhdistää jopa 800 gigabitin sekuntinopeudella noin sadan kilometrin etäisyydellä. Uutuuden tavoitteena on saada hajautetut GPU-resurssit tehokkaampaan käyttöön.

Wi-Fi 8 -standardin odotetaan valmistuvan vasta vuonna 2028, mutta ensimmäisiä laitteita voidaan jo testata. Anritsu on päivittänyt MT8862A-mittausalustansa tukemaan uutta WLAN-tekniikkaa sekä Bluetooth LE -yhteyksiä.

Suomalaisen Instan kehittämä salauslaite on saanut ensimmäisenä kotimaisena salausratkaisuna Naton Confidential-tason hyväksynnän. Traficom on lisäksi todennut Insta SafeLink Secret -salaimen täyttävän Suomen turvallisuusluokan II eli SALAINEN-tason vaatimukset. Hyväksynnät avaavat laitteelle käyttömahdollisuuksia sekä Suomen viranomaisverkoissa että Naton turvallisuusluokitellussa tiedonsiirrossa.

Suomalainen Kelluu on kehittänyt ilmalaivaansa passiivisen tutkan, joka havaitsee kohteita radio-, televisio- ja matkapuhelinverkkojen signaalien heijastuksista. HALO-järjestelmä ei lähetä itse mitään, joten sen toimintaa ei voi paikantaa tutkalähetteen perusteella.

Suurten virtojen johtaminen piirilevyllä on perinteisesti edellyttänyt paksuja kuparikerroksia tai erikoisrakenteita. Würth Elektronik ICS uusi PowerBusbar PF -virtakisko mahdollistaa suurten virtojen siirtämisen myös tavallisella FR4-piirilevyllä. Samalla voidaan pienentää piirilevyn kokoa ja valmistuskustannuksia.

Piilaaksossa kehitetään uutta Linux-pohjaista käyttöjärjestelmää, jossa tekoäly ei ole erillinen sovellus vaan osa koko järjestelmän perustaa. Kora Systems uskoo voivansa haastaa Microsoftin ja Applen vain 50 huippuinsinöörin voimin. Ensimmäiset Kora-tietokoneet on tarkoitus tuoda markkinoille ensi vuonna.

Nokia on mukana viiden eurooppalaisen teknologiayhtiön hankkeessa, jossa suunnitellaan miljardiluokan tekoälyinfrastruktuuria Pohjoismaihin ja Baltiaan. Tekoälyn gigatehtaan rakentamiseen tarvitaan kuitenkin paljon muutakin kuin tehokkaita grafiikkaprosessoreita. Erityisen tärkeään asemaan nousevat tietoliikenneverkot ja sähkönsyöttö.

Suomalainen Iceye on julkistanut viidennen sukupolven SAR-tutkasatelliittinsa, joka pystyy parhaimmillaan 11 senttimetrin erotuskykyyn. Gen5-satelliitti tuo mukanaan myös tekoälyprosessorin, jonka avulla kuvien analysointia voidaan tulevaisuudessa siirtää suoraan kiertoradalle.

– Vertailimme valikoimaamme DigiKeyn ja Mouserin kanssa. Meillä on 1 300 toimittajaa, joista 747:ää ei löydy kummankaan kilpailijan valikoimasta, kertoo TME Amerikan liiketoimintaa johtava Mark Burr-Lonnon. Puolalainen komponenttijakelija kasvaa tänä vuonna 30 prosenttia ja aikoo haastaa alan amerikkalaiset jättiläiset ennen kaikkea erilaisella tuotevalikoimalla.

Googlen tutkimushankkeesta irtautunut Taara esittelee yhdessä AT&T ja Nokia Federal Solutionsin kanssa tekniikkaa, joka siirtää dataa ilmassa valonsäteellä jopa 20 gigabitin sekuntinopeudella. Texasissa demonstroitava yhteys ulottuu 14 kilometrin päähän ilman valokuitua tai radiotaajuuksia.

Münchenin electronica-messut rikkoivat jälleen ennätyksiä. Neljän päivän aikana messuilla vieraili yli 86 000 kävijää, ja 3 512 näytteilleasettajaa esitteli elektroniikkateollisuuden uusimpia ratkaisuja. Tekoäly hallitsi messuhalleja, mutta yhdestä asiasta yritykset eivät halunneet puhua suoraan. Sodan vaikutuksesta elektroniikkateollisuuden kysyntään.