– Tuotantoverkkojen kriittisyys pakottaa tietynlaiseen konservatiivisuuteen, sanoo Advanian verkkoliiketoiminnan johtaja Timo Lindfors. Tekoälyä voidaan jo käyttää teollisuusverkkojen hallinnan tukena, mutta itsenäisiin päätöksiin sitä ei juuri päästetä. Ennen kuin tekoäly voi tehdä muutoksia omin päin, sen on osattava myös peruuttaa virheelliset päätöksensä.
Advanian tuoreen OT-verkkoja koskevan markkinakartoituksen mukaan tekoälyn itsenäinen rooli teollisuusverkkojen hallinnassa on vielä hyvin vähäinen. Vaikka tekoäly voi auttaa verkkojen valvonnassa, ongelmien tunnistamisessa ja muutosten suunnittelussa, varsinaiset päätökset halutaan pitää ihmisten käsissä.
Advanian Timo Lindforsin mukaan varovaisuuteen on hyvät syyt. Teollisuuden tuotantoverkoissa virheellinen muutos voi pahimmillaan pysäyttää tuotannon tai aiheuttaa turvallisuusongelmia.
– Silloin kun tekoälyä käytetään, sen ehdotuksista halutaan ensin selvitykset: mitä ollaan tekemässä, miksi ja millaisia riskejä ratkaisuun liittyy. Näiden pohjalta toimenpiteet tehdään joko itse tai ne voidaan antaa tekoälyn toteutettaviksi, Lindfors selittää.
Monissa kriittisissä ympäristöissä edes ihmisen tekemä muutos ei ole yhden asiantuntijan päätettävissä. Käytössä voi olla kahdennettu kontrolli, jossa toinen asiantuntija tarkistaa muutokset ennen niiden toteuttamista.
Lindforsin mukaan tekoälyltä on vaadittava vastaavaa kontrollia. Erityisen tärkeää on, että järjestelmä pystyy esittämään etukäteen suunnitelman muutoksen peruuttamisesta, jos se aiheuttaa vikatilanteen tai pahentaa jo olemassa olevaa ongelmaa.
Ensimmäinen askel kohti itsenäistä tekoälyä on sen toimintavapauden tarkka rajaaminen. Lindfors arvioi, että tekoälylle annetaan aluksi vain sellaisia tehtäviä, joiden mahdolliset ongelmat ja vaikutukset voidaan hallita. Myös virheellisten muutosten peruuttaminen pitäisi voida automatisoida.
– Sitä mukaa kun asiat toimivat, rajoja väljennetään, Lindfors sanoo.
Seuraavassa vaiheessa tekoäly voisi myös simuloida suunniteltujen muutosten vaikutuksia ennen niiden toteuttamista. Vielä pidemmälle päästään yhdistämällä automaattinen muutostenhallinta ja verkon jatkuva valvonta.
– Jos tekoäly tekisikin virheen, valvonta näkisi seuraukset ja seuraava tekoäly osaisi yhdistää nämä toisiinsa ja palauttaa tilanteen toimivaksi, Lindfors kuvailee.
Tällainen järjestelmä voisi siis paitsi tehdä verkkomuutoksia myös tunnistaa omien päätöstensä haitalliset seuraukset ja korjata ne automaattisesti.
Suomessa näin pitkälle ei Advanian tietojen mukaan ole vielä edetty. Lindforsilla ei ole tiedossa kotimaisia OT-ympäristöjä, joissa tekoäly tekisi itsenäisesti muutoksia verkon toimintaan ilman ihmisen hyväksyntää.
– Toistaiseksi tekoäly on asiantuntijoiden työkalu, Lindfors tiivistää.