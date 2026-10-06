Phoenix Contact tuo markkinoille Virtual PLCnext Controlin, ohjelmistopohjaisen PLC-logiikkaohjaimen, joka ei ole enää sidottu tiettyyn ohjainlaitteistoon. Ohjaussovelluksia voidaan ajaa teollisuus-PCä, reunalaskentalaitteessa tai palvelimella.
Virtual PLCnext Control perustuu yhtiön avoimeen PLCnext Technology -alustaan ja vie teollisuusautomaatiota kohti ohjelmistomääriteltyä arkkitehtuuria. PLC-toiminnot ajetaan konteissa, joten niitä voidaan asentaa, päivittää ja skaalata alla olevasta laitteistosta riippumatta.
Samassa fyysisessä järjestelmässä voidaan ajaa rinnakkain useita virtuaalisia PLC-instansseja. Näin esimerkiksi useita erillisiä ohjaimia voidaan yhdistää samalle teollisuus-PC tai palvelinalustalle.
Virtualisoinnista huolimatta ratkaisu tukee teollisuuden reaaliaikavaatimuksia ja nykyisiä PLCnext-kehitystyönkulkuja. Ohjelmointi onnistuu IEC 61131-3 -standardin kielillä sekä C++ ja C#.
Tietoliikenteessä tuettuja ovat muun muassa Profinet, OPC UA, Modbus/TCP, MQTT ja REST API. Virtuaalista PLCä voidaan siten käyttää sekä lähellä prosessia reunalaskennassa että osana keskitetympää IT- ja OT-infrastruktuuria.
– Virtual PLCnext Control vie asiakkaamme seuraavan askeleen kohti ohjelmistomääriteltyä automaatiota. Ohjaussovelluksista tulee joustavampia, skaalautuvampia ja vähemmän riippuvaisia tietystä laitteistosta, sanoo Phoenix Contactin automaatiotuotteiden myyntijohtaja Lena Kuhlmann.