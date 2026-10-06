VTT haluaa vauhdittaa suomalaisen kvanttiosaamisen siirtymistä tutkimuksesta kaupallisiksi tuotteiksi ja liiketoiminnaksi. Työtä ryhtyy marraskuun alussa johtamaan tekniikan tohtori Jani Kivioja, jolla on taustaa sekä suprajohtavien kvanttipiirien tutkimuksesta että teknologiajohtamisesta Nokialla ja Picosunissa.

Phoenix Contact tuo markkinoille Virtual PLCnext Controlin, ohjelmistopohjaisen PLC-logiikkaohjaimen, joka ei ole enää sidottu tiettyyn ohjainlaitteistoon. Ohjaussovelluksia voidaan ajaa teollisuus-PCä, reunalaskentalaitteessa tai palvelimella.

Fujitsu tuo marraskuussa markkinoille 2 nanometrin tekniikalla valmistettavan Monaka-Arm-palvelinprosessorin ja siihen perustuvat palvelimet. Yhtiön tavoitteena on ajaa vaativaa tekoälyinferenssiä erli -päättelyä ilman erillisiä GPU-kiihdyttimiä ja samalla pienentää datakeskusten tehon- ja jäähdytyksen tarvetta.

Pohjoismainen datakeskusyhtiö atNorth suunnittelee Saloon noin kahden miljardin euron datakeskusta. FIN05-keskuksen ensimmäisen vaiheen sähköteho on 75 megawattia, mutta koko alue voidaan kasvattaa jopa 230 megawatin kokonaisuudeksi. Asiakkaiden palvelimet mukaan lukien Saloon tehtävät investoinnit voivat nousta jopa 12 miljardiin euroon.

Murata on aloittanut maailman pienimpien kolminapaisten keraamisten monikerroskondensaattorien massatuotannon. Uudet LLD-sarjan komponentit ovat kooltaan vain 0,6 × 0,3 millimetriä. Niiden avulla voidaan vakauttaa esimerkiksi älypuhelinten ja puettavien laitteiden tehokkaiden piirien syöttöjännitettä entistä pienemmässä tilassa.

Australialainen Thort Werx on kehittänyt mittausalustan, jossa tekoäly voidaan tuoda suoraan mukaan mittauksen ohjaukseen. Ratkaisun ydin on Picogram-protokolla, jonka kautta AI voi vastaanottaa mittausdatan, analysoida sen ja määrittää, miten seuraava mittaus tehdään.

TDK on esitellyt älylasit, joissa kuva heijastetaan suoraan verkkokalvolle vain 150 nanometrin paksuisen metaoptisen peilin avulla. Läpinäkyvä peili voidaan integroida suoraan silmälasilinssiin, joten älylasit voivat näyttää lähes tavallisilta silmälaseilta.

Pelkästään bensiinimoottorilla varustettujen autojen osuus maailman uusien autojen myynnistä on pudonnut ensimmäistä kertaa alle 50 prosentin. Vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla niiden osuus jäi 49 prosenttiin, kun vielä vuonna 2021 bensiiniautot hallitsivat markkinoita 73 prosentin osuudella.

Suomalainen satelliittivalmistaja Reorbit on saanut ISO/IEC 27001:2022 -tietoturvasertifikaatin. Sertifiointi kattaa yhtiön koko tietoturvan hallintajärjestelmän, mukaan lukien fyysiset ja digitaaliset ympäristöt sekä tiedonkäsittelyyn osallistuvat prosessit, järjestelmät ja henkilöstön.

Eteläkorealaisen KAISTin (Korea Advanced Institute of Science and Technology.) tutkijat ovat hyödyntäneet puolijohteiden valmistuksesta tuttua nanokuviointia anodittoman litium-metalliakun kestävyyden parantamiseen. Nanorakenteinen kuparipinta ja vain noin 10 nanometrin MXene-kerros saavat litiumin kerrostumaan tasaisemmin ja ehkäisevät akkua vaurioittavien dendriittien muodostumista.

Omron laajentaa taajuusmuuttajiensa tehoalueen 630 kilowattiin uudella R1-sarjalla. M1-sarjan käyttäjille siirtyminen suurempiin tehoihin on tehty mahdollisimman suoraviivaiseksi, sillä nykyiset PLC-ohjelmat ja toimilohkot toimivat Omronin mukaan sellaisenaan myös uudessa taajuusmuuttajassa.

AMD:n uusi Ross ei ole vain agentti, joka tyytyy neuvomaan kehittäjää tai kirjoittamaan koodia. Yhtiön agenttipohjainen tekoälyassistentti kytkeytyy suoraan sulautettujen järjestelmien suunnittelutyökaluihin, joissa se voi hakea tietoa, suorittaa komentoja ja ajaa kokonaisia työnkulkuja. Rossin toiminta ulottuu järjestelmäarkkitehtuurista ja FPGA-suunnittelusta ohjelmistoihin, tekoälyyn ja piirilevysuunnitteluun.

– Paras tiketti on se, jota ei koskaan syntynyt, kiteyttää Matrix42 toimitusjohtaja Niilo Fredrikson. Hänen mukaansa agenttinen tekoäly muuttaa IT-palvelunhallinnan reaktiivisesta tukipalvelusta ennakoivaksi järjestelmäksi, joka pystyy tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmia jo ennen kuin käyttäjän tarvitsee tehdä niistä tukipyyntöä.

GaN-transistorista ei saada täyttä hyötyä vaihtamalla sillä piimosfetti vanhassa tehomuuntimessa. Koko järjestelmä pitää suunnitella uudelleen GaN ominaisuuksien ympärille, sanovat Nexperian Olaf Vogt ja Filippo Scrimizzi (kuvassa oikealla).

Tekoälyä viedään yhä pienempiin laitteisiin verkon reunalle, mutta kuinka paljon päätösvaltaa sille voidaan antaa? Pretzl Connect -tapahtuman paneelissa kysymykseen suhtauduttiin varauksella. AI voi auttaa päätöksenteossa, mutta viimeistä sanaa sille ei vielä haluta antaa.

Suomalaiset Iceye ja Nokia ryhtyvät yhdessä rakentamaan valtioiden omistamia ja hallitsemia LEO-satelliittiviestintäjärjestelmiä. Ensimmäiset tietoliikennesatelliitit on tarkoitus laukaista vuonna 2028.

BCC Solutionsin toimitusjohtajan viestikapula vaihtuu tänään, kun yhtiön perustajiin kuuluva Mika Joutsila siirtyy eläkkeelle ja Juri Varis ottaa toimitusjohtajan tehtävät. Varis tunnetaan automaatioalalta muun muassa SICK Oy entisenä toimitusjohtajana.

Aratasin markkinointijohtaja Fabrizio Petris ja tuotemarkkinoinnista vastaava Samira Amani aloittavat tänään uuden vaiheen Omronin pitkään historiaan kuuluneelle komponenttiliiketoiminnalle. Itsenäisenä yrityksenä toimintansa aloittavan Aratasin myynnistä yli puolet tulee releistä, mutta valikoimaan kuuluvat myös kytkimet, anturit, moduulit ja liittimet.

Suomalainen Xiphera tuo markkinoille post-kvanttisalauksella varustetun Root of Trust -ratkaisun, jonka teknologiaa on kehitetty alun perin Euroopan avaruusjärjestö ESA kanssa vaativiin avaruussovelluksiin. NQrux-nimen saanut teknologia voidaan integroida suoraan ASIC-, SoC- ja FPGA-toteutuksiin.

Vaisala on esitellyt datakeskusten olosuhdevalvontaan Indigo Supervisor -ratkaisun, jolla voidaan hallita jopa sataa mittauspistettä yhtenä järjestelmänä. Ratkaisu vastaa erityisesti tekoälylaskennan kasvattamien datakeskusten lisääntyviin valvontatarpeisiin.