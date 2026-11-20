Tekoälyagentit kasvattavat datakeskusten perinteisten palvelinprosessorien merkitystä. Tekoälymallien suorittamisen lisäksi agenttien on käsiteltävä tietokantoja, ajettava ohjelmakoodia ja ohjattava yrityssovelluksia. AMD vastaa kasvavaan laskentatarpeeseen kuudennen sukupolven Epyc-prosessoreilla, jotka perustuvat uuteen Zen 6 -arkkitehtuuriin.
Vaikka tekoälyn infrastruktuurissa huomio keskittyy GPU-kiihdyttimiin, myös tavallisten CPU-prosessorien merkitys kasvaa. Tekoälyagentit voivat kutsua useita kielimalleja, hakea tietoa, suorittaa ohjelmakoodia ja kommunikoida eri sovellusten välillä. Kaikki tämä edellyttää huomattavaa laskentakapasiteettia varsinaisten tekoälykiihdyttimien ulkopuolella.
AMD:n kuudennen sukupolven Epyc-prosessorit käyttävät uutta SP7-alustaa. Ne on suunniteltu käsittelemään erilaisia kuormia tekoälyagenteista perinteisiin yrityssovelluksiin sekä GPU-kiihdyttimien tarvitsemaan tiedonkäsittelyyn.
– Tekoäly kasvattaa merkittävästi prosessorin roolia datakeskuksen kaikilla tasoilla, sanoo AMD:n Compute and Enterprise AI -liiketoiminnasta vastaava johtaja Dan McNamara.
AMD:n mukaan uusi prosessoriperhe mahdollistaa laskentatehon, kellotaajuuden, muistikaistan ja energiatehokkuuden optimoinnin eri käyttökohteisiin. Samalla asiakkaat voivat jatkaa tutun x86-arkkitehtuurin ja sen ohjelmistoekosysteemin käyttöä.
Uuden sarjan Epyc 9996 -prosessorin suorituskyky on AMD:n mukaan parhaimmillaan 3,7-kertainen Nvidian Vera-prosessoriin verrattuna. Intelin Xeon 6980P -prosessoriin nähden AMD ilmoittaa jopa 2,2-kertaisen suorituskyvyn ja kaksinkertaisen suorituskyvyn dollaria kohden.
Luvut perustuvat AMD:n omiin vertailuihin, eivätkä ne kuvaa yleispäteviä suorituskykyeroja kaikissa sovelluksissa.
Julkistus kiristää kilpailua tekoälydatakeskusten keskusprosessoreista. Nvidia rakentaa Vera-prosessorin ja GPU-kiihdyttimien ympärille tiiviisti integroituja tekoälyjärjestelmiä, kun taas AMD luottaa x86-arkkitehtuurin kykyyn palvella sekä perinteisiä palvelinsovelluksia että tekoälyagenttien kasvavia laskentatarpeita.