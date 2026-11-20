Ericsson ja Altair Semiconductor ovat muodostaneet ensimmäisen onnistuneen verkkoyhteyden eRedCap-tekniikalla, joka on entistä kevyempi versio 5G:stä. Tekniikan avulla voidaan rakentaa edullisempia ja vähemmän energiaa kuluttavia IoT-laitteita. Kaupallisia toteutuksia odotetaan vuonna 2027.
Tavallinen 5G on monille antureille, mittareille ja muille IoT-laitteille tarpeettoman monimutkainen. RedCap kehitettiin keventämään 5G:n vaatimuksia, mutta eRedCap vie yksinkertaistamisen vielä pidemmälle.
3GPP:n Release 18 -määrittelyssä esitelty eRedCap (enhanced Reduced Capability) on tarkoitettu laitteille, joiden tiedonsiirtonopeuden tarve on pieni ja joissa hinta sekä virrankulutus ovat ratkaisevia tekijöitä. Mahdollisia sovelluksia ovat esimerkiksi älykkäät sähkömittarit, paikannuslaitteet, älykaupunkien anturit ja teollisuuden valvontalaitteet.
Ericssonin ja Altairin testissä yhdistettiin Ericssonin radioverkon ohjelmisto ja Altairin ALT1550-modeemiin perustuva päätelaite. Yhtiöiden mukaan kyseessä on ensimmäinen onnistunut eRedCap-verkkoyhteys.
Yksi tekniikan tärkeimmistä tavoitteista on helpottaa siirtymistä nykyisistä 4G-pohjaisista IoT-ratkaisuista itsenäisiin 5G Standalone -verkkoihin. LTE-M ja NB-IoT tarjoavat jo nyt edullisia ja vähävirtaisia yhteyksiä, mutta eRedCap pyrkii tuomaan vastaavia etuja myös 5G-verkkoihin.
Ericsson ja Altair näkevät mahdollisuuksia myös uudenlaisissa tekoälyä hyödyntävissä kuluttajalaitteissa, erityisesti puettavissa tekoälyavustajissa. Ne eivät välttämättä tarvitse suuria tiedonsiirtonopeuksia, mutta modeemin on oltava pieni, edullinen ja energiatehokas. Varsinainen tekoälyn laskenta tapahtuu joko laitteessa tai pilvipalvelussa.
– ERedCap avaa 5G:n huomattavasti laajemmalle laitejoukolle. Kun 4G:n IoT-ratkaisuista voidaan siirtyä kustannustehokkaasti 5G Standalone -verkkoihin, operaattorit voivat laajentaa markkinoitaan ja löytää uusia kasvumahdollisuuksia, sanoo Ericssonin verkkostrategiasta ja tuotehallinnasta vastaava Johan Hultell.
Altairin tuotehallinnasta ja markkinoinnista vastaavan Dima Feldmanin mukaan kehitys etenee kohti kaupallisia käyttöönottoja vuonna 2027. Yhtiö näkee erityistä potentiaalia puettavissa tekoälylaitteissa ja kriittisessä infrastruktuurissa, jossa verkkoyhteyksien on toimittava luotettavasti vuosien ajan.
Yhtiöt eivät kuitenkaan kerro testissä saavutettuja tiedonsiirtonopeuksia, virrankulutusta tai modeemin kustannuksia.